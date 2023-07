I Depeche Mode si esibiranno stasera, 12 luglio 2023, allo Stadio Olimpico a Roma. Il live fa parte del “Memento Mori World Tour” a sostegno del 15° album in studio della band, intitolato proprio ‘Memento Mori’. Il tour è iniziato il 23 marzo 2023. Questo è il primo tour di concerti che vede l’assenza del tastierista Andy Fletcher.

Dopo i live a Roma, Milano e Bologna di quest’anno, il gruppo tornerà anche nel 2024 in Italia con tre date: la prima a Torino il 23 marzo e successivamente a Milano, al Mediolanum Forum, il 28 e 30 marzo 2024.

Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Depeche Mode, Roma, la scaletta del concerto, 12 luglio 2023

A seguire la scaletta del concerto dei Depeche Mode a Roma. Il live inizierà alle 21.

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Sister of Night

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Precious

Speak to Me

Home

Strangelove

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To (Jacques Lu Cont Remix)

World in My Eyes

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Condemnation

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Depeche Mode, Roma, biglietti del concerto, 12 luglio 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Depeche Mode allo Stadio Olimpico a Roma. Si parte da 57,50 euro per la Curva laterale visione laterale limitata, passando agli 86.25 della zona prato e, infine, 103,50 euro della sezione Tribuna Monte Mario. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le indicazioni su come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma per il concerto dei Depeche Mode.

Metropolitana

Linea A – fermata Ottaviano, proseguire con autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Linea A – fermata Flaminio, da qui prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini.

In treno

Dalla Stazione Termini prendere poi la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Invece dalla stazione Tiburtina, la Metropolitana linea B direzione Laurentina fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Infine, dalla Stazione Ostiense salire sulla Metropolitana B (a Piramide) direzione Rebibbia fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini (fermata Ottaviano) e da qui prendere l’autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

In aereo

Arrivando all’Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino (40 km di distanza): prendere i treni per Termini, Ostiense, Tiburtina e da qui seguire le indicazioni precedenti.

Infine, se si arriva con l’auto, dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) indirizzarsi verso l’uscita N° 6 Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio – Foro Italico.

Se si arriva dall’autostrada A1 (Milano-Bologna-Firenze): raggiungi il G.R.A. in direzione Flaminia e segui le indicazioni per lo Stadio.

Dall’autostrada A24-A25 (Pescara-Teramo-L’Aquila): raggiungi il G.R.A. in direzione A1.

Infine, dall’autostrada A2 (Napoli): raggiungi il G.R.A. direzione A1.