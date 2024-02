Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso portano il Deejay Time, lo show che ha fatto la storia della musica dance sul palco del Forum stasera, sabato 3 febbraio 2024, in una data sold out prodotta da Vivo Concerti e da Friends & Partners. Dopo il dj-set d’apertura del Circo Max di Max Pezzali lo scorso 2 settembre al Circo Massimo, che ha visto ballare e scatenarsi una platea in visibilio, Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso tornano insieme sul palco con uno spettacolo indimenticabile. Uno show esclusivo che trasporterà il Forum in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica. Un viaggio audiovisivo proiettato al futuro con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali.

I festeggiamenti a tempo di dance non finiscono qui, il Deejay Time tornerà anche in estate con uno show a Roma, sabato 20 luglio 2024 al Rock In Roma (Ippodromo delle Capannelle).

I protagonisti del Deejay Time sono stati pionieri del genere in Italia, scrivendo una pagina indelebile della storia della musica dance, con notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni di amici della cassettina.

Deejay Time, il 42esimo anniversario

Nel giorno del 42° compleanno di Radio Deejay, giovedì 1° febbraio 2024, Albertino è tornato in onda con il Deejay Time nella sua collaborazione iniziale, su Radio Deejay dalle ore 14.00 alle 16.00, insieme agli amici e collaboratori di sempre, Fargetta, Molella e Prezioso, per una puntata speciale del suo programma cult, Deejay Time Radio Celebration, in onda in diretta e in simultanea anche su m2o e Deejay TV (canale 69 DTT).

Deejay Time, anticipazioni e ospiti

Sul palco del Forum di Assago spazio alla musica anni ’90 e ai brani di maggior successo, da ballare e ascoltare insieme per balli di gruppo e karaoke inevitabile. Ore di musica che hanno segnato la storia di quegli anni, pronti a rivivere anche oggi, oltre trent’anni dopo. Oltre a Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso è possibile la presenza di alcuni dei protagonisti di quel periodo, pronti ad esibirsi live.