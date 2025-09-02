David Byrne si sposa con Mala Gaonkar e svela la playlist del ricevimento

David Byrne ha ancora una volta sorpreso i suoi fan con una rivelazione intima e festosa: questa settimana si sposerà con Mala Gaonkar, imprenditrice e compagna con cui condivide progetti e passioni ormai da molti anni.

La notizia è arrivata direttamente dai suoi canali social, dove l’artista ha anche reso pubblica una playlist di 42 brani strumentali pensata per il banchetto di nozze. Una scelta particolare, ma coerente con lo spirito sperimentale di un musicista che non ha mai smesso di sorprendere.

David Byrne, playlist senza parole

“Le parole possono distrarre – ha spiegato Byrne – soprattutto se si tratta di brani conosciuti. Così ho optato per una selezione di pezzi strumentali, capaci di creare un’atmosfera gioiosa e luminosa, ma che allo stesso tempo possano restare in sottofondo”.

La scaletta del cantante e frontman dei Talking Heads unisce jazz, latin, elettronica e world music: da Herbie Hancock a Brian Eno, passando per il ritmo di El Alfa e il punk marimba dei Son Rompe Pera. C’è persino una versione strumentale di Wow di Post Malone. Un mosaico musicale che riflette l’eclettismo di Byrne e il suo desiderio di trasformare anche un ricevimento nuziale in un’esperienza sonora originale.

Una storia di arte e vita condivisa

David Byrne e Mala Gaonkar non sono solo una coppia nella vita privata, ma anche nella creatività. I due avevano collaborato già nel 2016 per una performance teatrale allo Stanford Arts Institute e si erano ritrovati nel 2022 per un altro progetto sperimentale. Da allora il loro legame si è consolidato, fino a portare all’annuncio di fidanzamento durante un’intervista concessa al Times.

Lì, tra ironia e riflessioni sul modo in cui la società giudica l’aspetto esteriore, Byrne aveva raccontato con leggerezza alcuni momenti della loro vita insieme.

Dalla scena newyorkese al cielo

L’annuncio delle nozze arriva in un periodo particolarmente intenso per David Byrne, 73 anni compiuti a maggio. L’artista si prepara infatti a pubblicare un nuovo album, Who Is the Sky?, realizzato con la Ghost Train Orchestra.

Il titolo, come lo stesso Byrne ha raccontato, nasce da un errore di trascrizione di un messaggio vocale: “Chi è il tipo?” – who isd the guy così come doveva essere – è diventato “Chi è il cielo?”. Una frase che Byrne ha trovato poetica e che ha scelto di trasformare in titolo. Un esempio perfetto di come la sua arte sappia sempre trasformare casualità e imprevisti in materia creativa.

Un matrimonio in musica

Per l’ex leader dei Talking Heads, la musica resta il linguaggio principale con cui raccontare la vita. Anche in un momento privato come le nozze, Byrne sceglie di comunicare attraverso note, ritmi e atmosfere, preferendo il suono alle parole. La sua playlist nuziale diventa così un manifesto: la celebrazione dell’amore non come spettacolo convenzionale, ma come esperienza artistica condivisa con amici, ospiti e, indirettamente, con i fan di tutto il mondo.

Byrne sarà in concerto per due date a Milano, le uniche in Italia del suo prossimo tour, il 21 e 22 febbraio al Teatro degli Arcimnoldi. Ma nonostante pressioni e richieste di rivedere insieme almeno un’altra volta i Talking Heads non se ne parla.