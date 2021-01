Questa sera, su Rai 1, appuntamento con “Danza con me“, per la quarta edizione consecutiva ad aprire il nuovo anno televisivo. Roberto Bolle è il padrone di casa della serata evento che potrà contare, come vi avevamo anticipato, sulla presenza di Vasco Rossi, assente dagli studi televisivi dal 2005. Il cantante ha scelto proprio Danza con me per lanciare in esclusiva la sua nuova canzone nel segno e nella speranza della rinascita: “Una canzone d’amore buttata via”.

Il brano è stato coreografato da Mauro Bigonzetti per Roberto Bolle insieme con Virna Toppi, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace, della Compagnia della Scala, in un incrocio di passi a due, momenti corali e assoli per raccontare l’amore in ogni sua forma.

La coreografia è ambientata nel Laboratorio Ansaldo del Teatro Alla Scala di Milano dove l’arte viene costruita e custodita in attesa che tutto riprenda. Questo nuovo brano e la danza costruita su di esso, non solo apriranno la serata come sigla, ma potranno poi essere rivisti in Danza ancora con me alla fine del programma, con contenuti inediti che raccontano l’incontro storico tra Bolle e il rocker.

Ecco le parole del ballerino nel parlare di questo appuntamento, in onda in prima serata su Rai 1:

“Mai come in un momento come questo siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati, tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a Danza con Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’Arte e la bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi. L’Arte è vita, è la custode della nostra umanità migliore, è la spinta che ci ricorda quello che siamo e ci fa vedere quello che potremmo e potremo tornare ad essere, pensare, creare. L’arte e lo spettacolo sono ristoro per l’anima e per lo spirito. È importante non dimenticarlo ed era importante dare un segnale forte in questo senso. Che sia un tempo sospeso, ma al quale non bisogna abituarsi”

Ecco, invece, le parole di Vasco Rossi per lanciare l’appuntamento di questa sera:

Vi ringrazio tutti per l’entusiasmo e l’affetto!

E stasera… ballo con Bolle!!!

Andare dal mito mondiale della danza.. è una combinazione astrale unica e beneaugurante! Il miglior inizio per “Una canzone d’amore buttata via”.

Ci vediamo stasera su Rai1 alle 21,25!!!!

Teniamo duro e torneremo di nuovo insieme a ballare e ad abbracciarci!💪💙🕺