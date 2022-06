Venerdì 3 giugno è uscito “Faiv“, il nuovo disco di Dani Faiv. Anticipato dai singoli “Anno Zero”, “Luna Nera”, “Facce Vere” con Nayt e “Foto Di Noi” feat. Drast (Psicologi), “Faiv” è l’album in cui Dani Faiv ha sperimentato di più:. Infatti ha scelto di percorrere anche nuove strade che lo hanno portato ad esplorare altre realtà musicali, come quella di Drast (in “Facce Vere”), e altri generi musicali, come l’indie inglese a cui si avvicina in “Venezia”.

Oltre ad esprimere la propria opinione in merito alla società attuale e al mondo che lo circonda, in questo album il rapper spezzino ha voluto lasciar spazio a un omaggio al mondo cinematografico in “Amelie”, realizzata insieme a Leon Faun, e a una dedica alla propria famiglia in “Full Speed”. L’album contiene 16 brani le cui produzioni sono state curate da Strage, Kanesh, Simon Says! e Marco Azara. Se “Weed Soldi Sesso” porta avanti l’intesa artistica con Gemitaiz, del tutto inediti sono i duetti con Emis Killa (in “Icona Hip Hop”) e con Nayt (in “Foto Di Noi”). Particolari, infine, sono la partecipazione speciale di M¥SS KETA in “How To” e il feat con Kkrisna, co-autore di “Shaq E Kobe”.

Ecco le parole di Dani Faiv sul suo progetto di inediti:

“Questo disco per me rappresenta un punto cruciale della mia carriera e della mia vita. Ho fatto sempre uscire un progetto all’anno, ma questa volta no. Ci sono voluti due anni di lavoro continuo per permettere la realizzazione di “Faiv”, ma alla fine, guardando quello che siamo riusciti a fare ne è valsa davvero la pena. Ecco perché spero che questo disco venga ascoltato e non sentito, perché dentro c’è Daniele in tutte le versioni di “Faiv””

1. “Faiv Punto”

2. “Mayday”

3. “Facce Vere” feat. Nayt

4. “Foto Di Noi” feat. Drast

5. “Venezia”

6. “How To” con la partecipazione straordinaria di M¥SS KETA

7. “Weed Soldi Sesso” feat. Gemitaiz

8. “Luna Nera”

9. “Olio E Acqua”

10. “Shaq E Kobe” feat. Kkrisna

11. “Finto Giovane”

12. “Icona Hip Hop” feat. Emis Killa

13. “Amelie” feat. Leon Faun

14. “Clochard”

15. “Full Speed”

16. “Anno Zero” (bonus track)

La versione digitale di “Faiv” contiene anche “Sandro Tonali”, canzone dedicata al giovane talento del Milan e pubblicata ad aprile 2022.

Abbiamo intervistato Dani Faiv in occasione del rilascio del suo nuovo disco, “Faiv”, partendo dalla genesi dell’album:

Ci sono voluti due anni proprio perché abbiamo voluto dettagliare ogni traccia. Siamo arrivati a un anno che avevamo già il disco ma abbiamo stravolto tutto. Volevamo che ogni traccia potesse essere una potenziale hit. A ogni canzone volevamo creargli lo special finale, chiamare musicisti… E’ stato un lavoro più lungo che va a differenziarsi da tutti i miei lavori precedenti.

Prima di pubblicare il disco, sei in dubbio fino all’ultimo o sei poi soddisfatto nel momento del rilascio?

Il rimpianto c’è sempre, non sono mai sicuro al 100%, sarei a fare prove di perfezione che poi non esiste. Poi mi convinco, c’è tutta la storia della tracklist ma alla fine mi sento soddisfatto.

Con Dani Faiv abbiamo parlato delle tracce presenti nel disco (da “Amelie” a “Olio e acqua”) e di quanto questo lavoro sia molto più personale e curato in ogni sfumatura. Potete vedere la video intervista qui sopra.