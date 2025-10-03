Damiano David rompe il silenzio e spiega la sua storia individuale | Le sue date in Italia

Che Maneskin e Damiano David siano destinati a tornare insieme è un dato di fatto e a giudicare dal responso che è arrivato dai social e dai fan storici della band l’aspettativa è altissima. Soprattutto ora che il cantante e frontman della band romana sta per tornare live – con il suo gruppo e il suo primo album solista Funny Little Fears – anche nel nostro paese.

Damiano David torna in Italia

Damiano sarà in Italia per tre concerti: il 7 ottobre al Forum di Milano, e l’11 e 12 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Quanto ai Maneskin, senza rinnegare il passato, Damiano ha spiegato al pubblico che assiepava in ogni ordine di posti la Roundhouse – meraviglioso e storico club di Camden Town a Londra – quali sono state le motivazioni che lo hanno portato a fare non un passo fuori dalla band, ma di lato, parallelamente…

Le parole di Damiano David

Questo il virgolettato letterale di ciò che Damiano ha detto alla Roundhouse e che ha ribadito anche nel corso di tutte le altre date dello show suonate fin qui: “Quando ho pensato a questo spettacolo volevo che rappresentasse tutte i momenti che hanno costituito la mia vita fin qui. Come sapete negli ultimi dieci anni ho fatto parte di una delle band di maggior successo degli ultimi dieci anni (e al boato del pubblico ha aggiunto, alzate la voce per i Maneskin n.d.r.) e tutto accadeva così velocemente e in modo così istintivo e mi divertivo così tanto che a un certo punto qualcosa forse si è rotto. Non con i ragazzi, non con la band, ma dentro di me. Nulla a che fare con la musica ma solo con me stesso. E mi sono ritrovato a pensare con tristezza a me stesso e a quello che avrei voluto fare. Così sono tornato a fare quello che amavo: scrivere canzoni, e ho scritto questo disco. Ma l’ho fatto in un modo diverso.

E ancora… “È stato un viaggio splendido che tra le tante cose belle che ha generato mi ha consentito anche di capire perché ero triste: forse perché vivevo una vita perfetta vista da fuori. Ma non era la mia idea di vita perfetta, lo era per qualcun altro, come se stessi vivendo le aspirazioni di altri, come se stessi vivendo il sogno di qualcun altro. E se non sei te stesso non puoi essere felice…”

Dopo questo appassionato discorso applaudito a scena aperta Damiano ha intonato uno dei momenti più intensi del suo show, Perfect Life.

Di nuovo insieme

La reunion con i Maneskin è un dato di fatto. Ma il pensiero di Damiano sembra piuttosto riflettere una maturazione avvenuta nel cantante, che ha capito di avere necessità di aria e spazio dopo tre anni di gigantesco polverone che lo hanno portato da essere semisconosciuto a vincere Eurovision e alla notte dei Grammy.

Molti non hanno retto a un urto del genere: molti non reggono nemmeno dopo un decimo di questa pressione, lo abbiamo visto anche recentemente con artisti giovani, bravi, ma che hanno bisogno di tempo e di solidità. Forse anche di una struttura che li protegga.

Il concerto di Londra

Tant’è che chi andrà a vedere il suo show vedrà qualcosa di diverso rispetto al vecchio Damiano dei Maneskin e non ascolterà nemmeno una cover del gruppo.

Di tanto in tanto il cantante ha concesso cover di altre canzoni cui è affezionato – Sex on Fire dei Kings of Leon, sabato sera a Zurigo, in diverse altre occasioni ha proposto Nothing breaks like a heart di Mark Ronson, a Bruxelles Locked out of Heaven di Bruno Mars, in Canada la splendida Too Sweet degli Hozier – ma mai un brano dei Maneskin. E la stessa cosa dovrebbe accadere anche a Roma e Milano dove c’è moltissima attesa per i suoi show e per una scaletta che fin qui, in qualche modo, ha cambiato ogni sera.

Questa la scaletta di Damiano David alla Roundhouse di Londra

Born With a Broken Heart

The First Time

Mysterious Girl

Voices

Cinnamon

Sex on Fire (dei Kings of Leon)

Talk To Me

Nothing Breaks Like a Heart (di Mark Ronson)

Perfect Life

Next Summer

Sick Of Myself

The Bruise

Tangerine

Zombie Lady

Tango

Angel

Over

Mars

BIS

The First Time – reprise

Naked / Solitude (No One Understands Me)