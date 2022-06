DallarenaLucio andrà in onda questa sera, dalle 21.25 circa,. su Rai 1. Alla conduzione ci saranno Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia, per un concerto evento in ricordo di Lucio Dalla, scomparso da 10 anni, il 1 marzo 2021. Numerosi gli artisti sul palco, pronti ad esibirsi e celebrare la memoria del cantautore bolognese con una serie di brani indimenticabili della sua carriera ed episodi da condividere con il pubblico. In onda dalla suggestiva cornice dell’Arena di Verona, il concerto si è tenuto ieri, 2 giugno 2022, e verrà trasmesso in prima serata questa sera.

DallarenaLucio, scaletta e cantanti

Ecco il cast completo degli artisti invitati a “DallarenaLucio” per il tributo nei confronti di Lucio Dalla: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni, Il Piccolo Coro dell’Antoniano: ecco i nomi degli artisti che ricorderanno Dalla, a dieci anni dalla scomparsa. A loro si aggiungono il chitarrista Ricky Portera, collaboratore storico che ha suonato negli album più acclamati del cantautore e la cantante Iskra Menarini, per 25 anni al fianco di Lucio Dalla come corista.

Per decenni – e ancora oggi – le canzoni di Lucio Dalla rappresentano uno “spaccato” del nostro Paese. Hanno accompagnato intere stagioni influendo sulla cultura e sul modo di pensare, anche il Cinema scoprì nelle sue canzoni, nei suoi testi, la capacità di creare emozioni ed ambientazioni quasi fossero sceneggiature, lui che fu “protagonista ex machina” di un cult-movie come “Borotalco” (di e con Carlo Verdone). Vinse il David di Donatello come miglior musicista per questa pellicola e ancora, qualche anno dopo, per la Miglior Canzone Originale grazie al film con Ornella Muti, “Il frullo del passero”.

DallarenaLucio in tv e streaming

Noi di Soundsblog seguiremo insieme a voi il concerto evento “DallarenaLucio” a partire dalle 21.20 circa. Sarà possibile seguire in tv e in streaming -dove poi sarà recuperabile dal termine della messa in onda- su Raiplay.