Mancano poche ore al concerto evento “DallarenaLucio” che si terrà il 2 giugno 2022 all’Arena di Verona. Il giorno dopo, il tributo a Lucio Dalla verrà trasmesso su Rai 1, in prima serata, dalle 21.25. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli e le anticipazioni.

Carlo Conti , con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia, sarà al timone dello show evento che vede numerosi artisti e cantanti esibirsi sul palco, per questa serata omaggio al cantante, scomparso dieci anni fa, il 1 marzo 2022.

DallarenaLucio, cast cantanti e ospiti

Questi i big già annunciati: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’alessio, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni. Il cast completo vede anche la presenza di Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Arisa.

Una grande festa di straordinari artisti. e, ognuno di loro, a modo proprio, ricorderà l’amato cantautore in un percorso fatto di canzoni indimenticabili, racconti di storie e di aneddoti, un percorso in cui al centro di tutto ci sarà la magia e la poesia che Lucio ci ha regalato e che ci accompagna oggi più che mai.

Come già anticipato, A presentare la serata Carlo Conti, con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia, meravigliosi padroni di casa che condurranno il pubblico per mano in quello che si preannuncia come uno degli eventi più prestigiosi del 2022.

DallarenaLucio, biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto, come riportato da TicketOne. I prezzi si aggirano dai 35 euro della gradinata, passando alla poltroncina (da 59 a 79 euro per posto).

DallarenaLucio sè il secondo in omaggio a Dalla, dopo quello di grande successo del 2013 a Bologna, organizzato per festeggiare idealmente il suo 70mo compleanno.