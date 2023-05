Dalla strada al palco 2023 termina questa sera, 2 maggio, in prima serata su Rai 2. Scopriremo quindi il vincitore di questa edizione del programma condotto da Nek. Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno gli ospiti di stasera. Nek conduce la finale dello show che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip.

Dalla strada al palco 2023, finalisti, chi sono?

Sono 15 i finalisti che, selezionati nel corso delle varie serate dal pubblico in studio e da alcuni “passanti importanti”, si sfideranno per contendersi il premio di Miglior Artista di Strada D’Italia nel corso di questa puntata decisiva. Si conclude così la seconda edizione del programma che ha mostrato sul grande schermo le innovative performance di artisti di strada raccontando le loro appassionanti storie, a volte commoventi, altre volte eccentriche o divertenti. I buskers hanno condiviso con il pubblico le loro abilità legate a differenti forme d’arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, incantando i telespettatori con le loro esibizioni all’interno di uno studio che ricrea le gioiose atmosfere delle più belle piazze accompagnati sul palco dalla band del Maestro Luca Chiaravalli.

Ecco chi sono i 15 finalisti:

Naimana Casanova e Daniele Tommasi, Canto lirico e ventriloquo

Martina Zaghi, Canto e Chitarra

Isaac Meinert, Violino

Eleonora Lorenzato, Canto lirico

Flavio Coloma, Canto e Chitarra

Stefano Maria e Nicolò Cannizzaro, Canto e Chitarra

Serena Ventre, Canto e Chitarra

Acoustic Vibes Project Chitarra, violino e percussioni

Giacomo Occhi, Mimo

Carmine De Rosa, Trasformista

Mikhail Albano, Pittura su pellicola trasparente

Duo Fire Acrobats, Acrobazia

Emanuele Marchione, Esibizione con palle e specchio

Laura Calafiori, Fast painting

Daniela Iezzi, Canto

“Dalla strada al Palco” rappresenta una grande festa e una preziosa vetrina per gli artisti di strada, offrendo loro la possibilità di esprimere la propria arte nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva.

Il programma andrà in onda su Rai 2 a partire dalle 21.30 circa.