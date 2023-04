Nuova puntata di “Dalla strada al palco” in onda stasera, 25 aprile 2023, su Rai 2. Lo show condotto da Nek porta in tv il mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip, in onda martedì 18 aprile alle 21.20 su Rai 2.

Saranno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni ad affiancare il pubblico in studio nella scelta delle tre performance più belle della serata e gli artisti selezionati andranno direttamente in finale insieme a quelli della prima, della seconda, terza e quarta puntata. Saranno in totale 15 a contendersi il premio di Miglior Artista di Strada D’Italia nel corso della puntata decisiva, in onda martedì 2 maggio.

I buskers condivideranno con il pubblico le loro abilità legate ad ogni forma d’arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, e incanteranno i telespettatori in uno studio che ricrea le atmosfere delle più belle piazze. Ognuno di loro, oltre al proprio talento, porta con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte eccentrica o divertente, ma che non manca mai di suscitare curiosità ed emozioni in chi l’ascolta. Tutto questo fa di “Dalla strada al palco” uno spettacolo autentico e la più grande festa degli artisti di strada in tv.

Ecco tutti gli artisti di “Dalla strada al palco” che hanno ottenuto l’accesso alla finale:

Naimana Casanova e Daniele Tommasi, Canto lirico e ventriloquo

Martina Zaghi, Canto e Chitarra

Isaac Meinert, Violino

Eleonora Lorenzato, Canto lirico

Flavio Coloma, Canto e Chitarra

Stefano Maria e Nicolò Cannizzaro, Canto

Giacomo, Occhi Mimo

Acoustic Vibes Project Chitarra, violino e percussioni

Serena Ventre, Canto e Chitarra

Carmine De Rosa, Trasformista

Mikhail Albano, Pittura su pellicola trasparente

Duo Fire Acrobats, Acrobazia

A loro si aggiungeranno altri tre nomi scelti proprio nella puntata di stasera, 25 aprile 2023, in attesa della finalissima del 2 maggio prossimo. Vi terremo aggiornati aggiungendo i nomi tre tre artisti che trionferanno in questo penultimo appuntamento.