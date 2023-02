Sono passati dieci anni dall’uscita di “Random Access Memories“, album dei Daft Punk, il più famoso e acclamato della band, grazie alla vittoria di 5 Grammy Award e alle super hit in esso contenute, “Get Lucky” (oltre 1 miliardo di stream, 5 dischi di Platino in Italia) e “Instant Crush” (oltre 800 milioni di stream e certificato oro in Italia). Sono passati due anni da quel 22 febbraio 2021 alle ore 2:22 del pomeriggio quando, con un video di 8 minuti intitolato “Epilogue”, i Daft Punk , il duo parigino formato da Thomas Bangalter & Guy-Manuel de Homem-Christo responsabile di alcuni dei brani dance e pop più famosi di sempre, annunciavano la fine del progetto. E dal 12 maggio 2023 sarà disponibile la riedizione dell’album, con materiale inedito. Già da oggi è possibile il pre-order del progetto cliccando qui.

Il 2023 segna infatti il decennale di “Random Access Memories”, il disco che ha segnato un nuovo approccio creativo dei Daft Punk: è stato registrato nel corso di svariati anni usando una strumentazione analogica invece che digitale, e al suo interno presenta per la prima volta collaborazioni con leggende della musica come Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Todd Edwards e Paul Williams.

Per la riedizione di Per “Random Access Memories” (10th Anniversary Edition), i Daft Punk mostreranno alcuni dei processi creativi più intimi che hanno caratterizzato la nascita dell’album, con 9 nuove tracce demo e outtake, per un totale di 35 minuti di musica inedita.

Daft, Punk, “Random Access Memories” (10th Anniversary Edition), tracklist dell’album

A seguire potete leggere la tracklist di “Random Access Memories” (10th Anniversary Edition):

Give Life Back to Music

The Game of Love

Giorgio by Moroder

Within

Instant Crush

Lose Yourself To Dance

Touch

Get Lucky

Beyond

Motherboard

Fragments of Time

Doin’ it right

Contact

Horizon (Japan CD)

GLBTM (Studio Outtakes)

Infinity Repeating (2013 Demo)

GL (Early Take)

Prime (2012 Unfinished)

LYTD (Vocoder Tests)

The Writing of Fragments Of Time

Touch (2021 Epilogue)