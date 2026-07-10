Dacia Bigster a 189 euro: come funziona l’offerta con reso

Dacia Bigster a 189 euro al mese: l’offerta con reso che fa discutere l’estate 2026

Un SUV ibrido, grande e ben equipaggiato, a meno di 200 euro al mese. Non è uno slogan pubblicitario inventato: è la promozione reale che Dacia ha lanciato per l’estate 2026 sulla Bigster, il suo modello di punta. La formula Dacia Bigster 189 euro al mese — con inclusa un’opzione di reso — sta tenendo banco tra gli appassionati di auto e chi è alla ricerca di un SUV senza spendere una fortuna. Ma come funziona davvero? Cosa sappiamo con certezza e cosa resta ancora da chiarire? Ecco tutto quello che è stato confermato finora.

L’offerta Dacia Bigster a 189 euro: cosa è stato confermato

La promozione riguarda la versione Bigster Hybrid 155, cioè la variante full hybrid da 155 CV con motore 1.8 litri. Il canone mensile comunicato è di 189 euro, con inclusa un’opzione di reso — in inglese “buy-back” — che consente all’acquirente di restituire il veicolo al termine del contratto. L’offerta è valida fino al 31 agosto 2026, quindi chi è interessato ha ancora qualche settimana per valutarla con attenzione.

Come riportato da Webnews.it e confermato da VelvetCinema, la formula include appunto questa clausola di restituzione, che rappresenta uno degli elementi più interessanti e discussi dell’intera promozione. In sostanza, il cliente non è obbligato a tenere il veicolo a fine contratto: può scegliere di riconsegnarlo.

Va detto con chiarezza: i dettagli completi della struttura finanziaria — anticipo eventuale, durata esatta del contratto, chilometraggio consentito, condizioni precise del reso — non sono stati resi pubblici in modo dettagliato nelle fonti disponibili. Prima di firmare qualsiasi cosa, è quindi indispensabile rivolgersi direttamente a un concessionario Dacia per ottenere il foglio informativo europeo standardizzato e leggere tutte le condizioni contrattuali.

Chi è la Dacia Bigster: un SUV pensato per stupire

Per capire perché questa offerta stia facendo così tanto rumore, bisogna prima capire di cosa stiamo parlando. La Bigster è il SUV più grande della gamma Dacia, posizionata sopra la popolarissima Duster. Le dimensioni sono generose, e il bagagliaio da circa 612 litri — espandibile fino a 1.977 litri con i sedili posteriori abbattuti — la rende una delle più capienti nella sua categoria.

La versione protagonista dell’offerta, la Hybrid 155, monta un motore 1.8 litri full hybrid da 155 CV con un consumo dichiarato di circa 4,7 litri per 100 km. Le emissioni di CO₂ per la gamma Bigster variano tra 104 e 137 g/km, a seconda della motorizzazione scelta. Dacia propone anche altre alimentazioni — GPL e mild hybrid — ma è la full hybrid quella al centro della promozione estiva.

Il prezzo di listino della Bigster parte da 24.800 euro: un importo che, per molti acquirenti, rappresenta comunque un impegno significativo. Ecco perché la formula dei 189 euro al mese con opzione di reso risulta così attraente: abbassa la soglia d’accesso e riduce il rischio per chi non vuole vincolarsi a lungo termine.

L’alternativa: il noleggio a lungo termine a 386 euro

Accanto all’offerta da 189 euro, Dacia propone anche una soluzione di noleggio a lungo termine per le aziende: 386 euro al mese IVA esclusa, per una durata di 36 mesi e un percorrenza di 45.000 km. Questa formula, disponibile sul sito ufficiale Dacia Italia, è rivolta principalmente a partite IVA e imprese, ed è anch’essa valida fino al 31 agosto 2026.

Le due offerte si rivolgono a target diversi: la formula da 189 euro con reso è pensata per i privati che vogliono guidare un SUV ibrido senza un esborso iniziale elevato, mentre il noleggio aziendale a 386 euro (IVA esclusa) risponde alle esigenze di chi gestisce una flotta o vuole scaricare i costi fiscalmente.

Immagine generata con AI

Perché l’opzione di reso fa la differenza

L’elemento che ha acceso maggiormente il dibattito è proprio il reso. In un mercato automobilistico in rapida evoluzione — dove i valori residui delle auto cambiano velocemente e le tecnologie si aggiornano di continuo — avere la possibilità di restituire il veicolo al termine del contratto è una garanzia non da poco.

Per molti consumatori, questa opzione abbatte il principale freno all’acquisto: la paura di ritrovarsi con un’auto svalutata o tecnologicamente obsoleta. Con la Dacia Bigster a 189 euro al mese e l’opzione di reso, il rischio si sposta in parte sul costruttore o sulla finanziaria, non sull’acquirente.

Resta però fondamentale — e questo vale per qualsiasi formula con buy-back — verificare con precisione le condizioni di restituzione: lo stato del veicolo richiesto, i chilometri massimi percorribili, eventuali penali per danni o usura eccessiva. Questi dettagli, al momento, non sono stati resi pubblici nelle fonti disponibili e devono essere chiariti direttamente in concessionaria.

Cosa fare prima di aderire all’offerta

Se la promozione ha catturato la tua attenzione, ecco i passaggi concreti da seguire:

Verifica la validità dell’offerta presso il concessionario Dacia più vicino, ricordando che scade il 31 agosto 2026 .

. Chiedi il documento informativo completo con tutti i dettagli finanziari: anticipo, durata, TAEG, e condizioni del reso.

Valuta quanti chilometri percorri mediamente all’anno, perché i contratti con reso prevedono quasi sempre un limite chilometrico.

Confronta la formula con il noleggio a lungo termine (386 euro/mese, IVA esclusa) se sei un lavoratore autonomo o un’azienda.

Considera la motorizzazione: la Bigster è disponibile anche in versione GPL e mild hybrid, non solo full hybrid.

Un’estate calda per Dacia

La mossa di Dacia è chiaramente strategica: lanciare la promozione Dacia Bigster 189 euro nel pieno dell’estate 2026 significa intercettare chi sta pensando a un cambio auto prima della fine dell’anno, magari approfittando delle ferie per visitare una concessionaria. Il brand franco-rumeno ha costruito la sua identità sul rapporto qualità-prezzo, e questa offerta ne è la conferma più recente.

Con un listino che parte da 24.800 euro, un motore full hybrid da 155 CV, consumi contenuti intorno ai 4,7 litri per 100 km e un bagagliaio tra i più generosi della categoria, la Bigster ha già le carte in regola per convincere. L’aggiunta di una rata mensile accessibile e di un’opzione di reso la rende ancora più difficile da ignorare — a patto, ovviamente, di leggere bene le condizioni prima di apporre la firma.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.