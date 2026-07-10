Hangarvain: il documentario ‘Keep On Losing Control’ e dieci anni di rock’n’roll italiano

Hangarvain: il documentario rock italiano che racconta dieci anni di rock’n’roll vissuto sul serio

Dieci anni di palchi, album, tour europei e persino il Giappone. Tutto condensato in un documentario rock italiano che fa venire voglia di alzare il volume e non abbassarlo mai più. Si chiama Keep On Losing Control, è dedicato agli Hangarvain — band napoletana tra le più solide del panorama rock nazionale — ed è disponibile in versione integrale su YouTube, distribuito da Volcano Records & Promotion. Non è la solita raccolta di video live incollati insieme: è un racconto vero, con una regia, una produzione e una visione precisa dietro.

E già solo questo, nel 2026, è una notizia che merita attenzione.

Chi sono gli Hangarvain: Napoli, rock e sei album di storia

Prima di parlare del documentario, vale la pena capire chi sono questi ragazzi. Gli Hangarvain nascono a Napoli circa dieci anni fa, e in un decennio costruiscono qualcosa che molte band sognano senza mai raggiungere: una carriera solida, coerente, riconoscibile. Sei album all’attivo, tutti con una proiezione internazionale dichiarata e confermata dai fatti.

Perché i fatti, nel caso degli Hangarvain, parlano chiaro. La band ha girato l’Europa e ha portato il proprio rock fino in Giappone — mercato notoriamente selettivo e appassionatissimo, che non perdona le band senza sostanza. E non è tutto: nel corso della loro carriera hanno condiviso il palco con nomi che nel rock pesano tantissimo. Parliamo di The Darkness, di Gilby Clarke (chitarrista dei Guns N’ Roses), di Skillet, dei L.A. Guns, degli Slipknot e dei Mercyful Faith. Una lista che non si costruisce per caso, ma con anni di lavoro, credibilità e una musica che regge il confronto con i grandi.

Eppure, nonostante tutto questo, gli Hangarvain restano una di quelle band che il grande pubblico generalista conosce poco. E forse è proprio per questo che Keep On Losing Control arriva al momento giusto.

Keep On Losing Control: il documentario rock italiano che mancava

Il titolo è già un programma. Keep On Losing Control — continuare a perdere il controllo — è una dichiarazione di intenti che si sposa perfettamente con l’estetica di una band rock che non ha mai cercato la via più comoda. Il documentario ripercorre i primi dieci anni di vita degli Hangarvain e lo fa con una struttura narrativa precisa, non improvvisata.

Alla regia c’è Salvatore De Chiara, che firma anche la produzione insieme a Sergio “Toledo” Mosca e Alessandro Liccardo. Tre nomi, un progetto condiviso: il risultato è un lavoro che Volcano Records & Promotion ha scelto di rendere accessibile a tutti attraverso YouTube, dove il documentario è visibile in versione integrale. Una scelta di distribuzione che riflette la filosofia di una band abituata a costruire il proprio pubblico dal basso, concerto dopo concerto, album dopo album.

Nel panorama del documentario rock italiano, Keep On Losing Control si distingue proprio per questa autenticità di fondo. Non è un prodotto confezionato per piacere a tutti: è un racconto onesto di cosa significa fare rock in Italia per dieci anni, tra tour internazionali, palchi condivisi con leggende e la costante sfida di restare fedeli a se stessi.

Dieci anni di concerti: dai palchi europei al Giappone

Una delle cose che colpisce di più nella storia degli Hangarvain è la dimensione geografica della loro carriera. In un’epoca in cui molte band italiane faticano a uscire dai confini regionali, loro hanno costruito una presenza internazionale concreta. I tour europei non sono stati esperienze isolate ma parte di un percorso strutturato. E il Giappone — meta che per molti artisti occidentali resta un sogno irrealizzato — è diventato realtà.

Immagine generata con AI

Il fatto di aver condiviso il palco con band come gli Slipknot o i Mercyful Faith racconta anche qualcosa sul tipo di circuito che gli Hangarvain hanno frequentato: non quello delle radio mainstream italiane, ma quello del rock internazionale duro e puro, dove la credibilità si guadagna suonando bene davanti a pubblici esigenti. Gilby Clarke, chitarrista storico dei Guns N’ Roses, non sale su un palco con chiunque. Né lo fanno i L.A. Guns o i The Darkness.

Sei album in dieci anni significano anche una produttività costante, una band che non si è mai fermata ad aspettare il momento perfetto ma ha continuato a creare, a pubblicare, a girare. Questo è il tipo di carriera che un buon documentario rock italiano sa valorizzare meglio di qualsiasi comunicato stampa.

Perché guardarlo: quello che il documentario dice sul rock made in Italy

Al di là della storia specifica degli Hangarvain, Keep On Losing Control pone una questione più ampia che riguarda tutto il rock italiano. Come si costruisce una carriera rock seria in un paese che storicamente ha sempre guardato con qualche diffidenza al genere? Come si sopravvive a dieci anni di industria musicale in trasformazione, di streaming, di mercati che cambiano, mantenendo un’identità riconoscibile?

La risposta degli Hangarvain sembra essere: suonando. Tanto, ovunque, con chiunque valga la pena condividere un palco. E documentando tutto questo con la cura che merita.

Per chi vuole approfondire il contesto del rock italiano e la sua evoluzione negli ultimi anni, Metal Italy ha dedicato un approfondimento proprio a questo documentario, analizzando il percorso della band nel dettaglio.

Volcano Records e la scelta di YouTube: rock accessibile a tutti

Non è un dettaglio secondario che Volcano Records & Promotion abbia scelto YouTube come piattaforma di distribuzione per il documentario. In un momento in cui le major spingono verso abbonamenti e piattaforme chiuse, mettere un lavoro del genere a disposizione gratuita di chiunque è una scelta politica oltre che commerciale. Significa credere che la storia degli Hangarvain meriti di essere vista dal maggior numero possibile di persone, senza barriere d’accesso.

È anche, in qualche modo, coerente con la storia di una band che ha sempre preferito costruire il proprio pubblico dal vivo, concerto dopo concerto, piuttosto che affidarsi a meccanismi promozionali artificiali.

Gli Hangarvain e Keep On Losing Control sono la prova che il documentario rock italiano non è un genere esaurito né una nicchia per appassionati nostalgici: è uno strumento narrativo potente, capace di raccontare storie vere di musica, sacrificio e passione con la stessa forza di un riff ben piazzato. Dieci anni di rock’n’roll napoletano meritavano esattamente questo: un documento visivo all’altezza della musica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.