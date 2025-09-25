D4vd, ascesa lampo e un giallo che diventa caso giudiziario: tutto quello che sappiamo

Il 20enne David Anthony Burke, in arte D4vd, è passato dai montaggi di Fortnite ai vertici delle classifiche con “Romantic Homicide”. Oggi però i riflettori si sono spostati sull’indagine aperta dopo il ritrovamento di una 15enne morta in un’auto a lui intestata: tour sospeso, sponsor in fuga e molti dubbi.

Continua a tenere banco negli Stati Uniti il caso di Celeste Rivas, la 15enne rinvenuta cadavere in un’auto parcheggiata intestata al rapper D4vd che si è subito dichiarato del tutto estraneo alla morte della giovanissima.

Una vicenda che ha ancora moltissimi lati oscuri che fino a questo momento le indagini del dipartimento di polizia di Los Angeles non sono ancora completamente riuscite a chiarire.

D4vd, il caso Celeste Rivas

Le ultime notizie sono di poche ore fa. Secondo quanto riportato da una fonte della polizia di Los Angeles il corpo della 15enne sarebbe stato restituito alla famiglia per le esequie.

Le spoglie della giovanissima erano state rinvenute in avanzato stato di decomposizione l’8 settembre scorso dentro una Tesla intestata al cantante rimossa alcuni giorni prima in sosta vietata e lasciata in un deposito di Hollywood. Qui gli agenti erano intervenuti dopo che uno dei dipendenti del ricovero avevano riscontrato un odore nauseabondo provenire dall’auto. Accasciata sul sedile anteriore del passeggero c’era la ragazza, morta da giorni.

Le indagini, D4vd non è indagato

Dopo i primi riscontri gli inquirenti hanno sentito a lungo D4vd che ha collaborato alle indagini, poi hanno effettuato una perquisizione in un’abitazione recuperando un computer e alcuni vestiti. Intanto le autorità diffondevano un messaggio in cui chiedevano a chiunque avesse informazioni a collaborare alle indagini. Un invito caduto nel vuoto.

Con le indagini sono emersi nuovi elementi: un video in cui Celeste Rivas e d4vd appaiono insieme online durante una chat. Ma fino a oggi non sono state ufficializzate accuse nei confronti del rapper.

Tour sospeso

Impegnato nella promozione del suo nuovo album con un tour che avrebbe dovuto tenerlo impegnato fino a dicembre con numerose date anche in Europa, D4vd ha inizialmente annullato un paio di date. Poi ha cancellato tutto il tour.

Nel frattempo gli investigatori continuano il loro lavoro con il massimo riserbo: ma considerando l’importanza del protagonista al centro dell’inchiesta ovviamente le indiscrezioni sono all’ordine del giorno. Tra queste un misterioso tatuaggio, una piccola scritta sul dito indice della mano destra, che pare sia il rapper che la vittima abbiano in comune.

Chi è D4vd: carriera in breve

Per D4vd il caso sta diventando un problema molto serio, sia in termini artistici che personali.

Il rapper il cui vero nome è David Anthony Burke (20 anni) esplode su TikTok nel 2022 con “Romantic Homicide” che conquista la Top 30 della classifica di Billboard e “Here With Me” (#60). In poche settimane per D4vd arrivano il primo contratto da professionista, due minialbum – Petals to Thorns e The Lost Petals, e il primo tour aprendo per SZA. Con l’album d’esordio Withered arrivano anche le prime date da protagonista in cartellone. Ma il Withered World Tour viene – come detto – prima sospeso e poi annullato.

La LAPD parla di indagine in corso. Restano da accertare tempi, modalità e responsabilità della morte: D4vd non è indagato. Ma gli inquirenti gli hanno chiesto di limitare gli spostamenti e di restare a disposizione.