Caso D4vd, identificato il corpo trovato nella Tesla del rapper: è la 15enne Celeste Rivas

Le autorità di Los Angeles hanno identificato i resti rinvenuti nell’auto abbandonata del cantante D4vd, la vittima è la 15enne Celeste Rivas. Indagini in corso, causa e modalità della morte non ancora determinate; annullata una data del tour.

La polizia di Los Angeles ha confermato l’identità del corpo trovato la scorsa settimana in una Tesla abbandonata in un parcheggio di proprietà del rapper D4vd: si tratta di Celeste Rivas, 15 anni.

D4vd, cadavere di una 15enne nell’auto

L’identificazione è avvenuta tramite esami forensi; il medico legale ha indicato come “deferred” – e dunque non ancora accertata – la causa del decesso in attesa di ulteriori indagini. La ragazza era stata segnalata come scomparsa dall’area di Lake Elsinore (Riverside County). Sulla questione sono state pubblicate notizie discordanti e poco chiare: alcuni organi di informazione hanno scritto che la ragazza era scappata di casa da tempo, altri parlano di un’assenza di alcuni mesi: da aprile.

Il ritrovamento risale all’8 settembre nel deposito di Hollywood Tow, a Hollywood (Mansfield Ave/Romaine St), dopo la segnalazione di un forte odore proveniente da una Tesla intestata al cantante D4vd (David Anthony Burke). L’auto era stata rimossa dalla strada come abbandonata due giorni prima.

D4vd, indagini in corso

Secondo quanto ricostruito da testate locali, i resti della giovanissima — in avanzato stato di decomposizione — erano abbandonati in un sacco nel vano anteriore del veicolo. Tutti particolari emersi dalle fonti investigative che si aggiungono alla descrizione del medico legale, incluso l’abbigliamento della ragazzina. Ma D4vd è stato informato del rinvenimento della sua auto solo dopo l’apertura del fascicolo di inchiesta perché inizialmente non si era nemmeno reso conto che la sua auto era sparita dal garage.

Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha precisato di non avere ancora una classificazione ufficiale del caso da parte del coroner su modalità così come della dinamica della morte; lo sceriffo di Riverside ha corretto un precedente riferimento di omicidio pubblicato on line da alcune testate, dicendo che al momento si tratta di morte sospetta, ma che e cause del decesso non possono ancora essere stabilite con assoluta certezza.

Il rapper sta collaborando

D4vd, noto per brani come “Romantic Homicide” e “Here With Me”, è stato informato dagli investigatori e — fa sapere il suo entourage — sta collaborando pienamente con le indagini. Dopo la notizia, il cantante ha cancellato il concerto previsto mercoledì a Seattle nell’ambito del “Withered World Tour” che dal 1 ottobre sarà in Europa per numerose date che al momento non includono il nostro paese. Ulteriori impegni live nell’area di Los Angeles risultano programmati nei prossimi giorni, salvo aggiornamenti.

Il caso ha avuto molto risalto presso la comunità locale e resta in evoluzione: la priorità degli inquirenti è ricostruire i movimenti dell’auto prima del recupero, chiarire come e quando il corpo sia finito nel veicolo e stabilire con precisione la causa del decesso. Chiunque disponga di informazioni utili è invitato a rivolgersi alle autorità di Los Angeles.