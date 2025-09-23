D4vd cancella il tour: la morte di una minorenne nella sua auto diventa un caso

Dopo che il medico legale di Los Angeles ha identificato il corpo rinvenuto nella Tesla del rapper, D4vd ha annullato tutte le imminenti date del suo tour statunitense. L’indagine è in corso, nessuna accusa formale è stata presentata.

Non c’è un’accusa di omicidio vera e propria, ma c’è una indagine: e sono molte le cose da chiarire sulla morte di una ragazza giovanissima all’interno di una Tesla abbandonata che solo in un secondo momento si è capito essere di proprietà del rapper D4vd.

D4vd, indagine in corso

Al momento dell’apertura dell’indagine D4vd era in giro con il suo tour. Il rapper, il cui vero nome è David Anthony Burke, ha immediatamente collaborato con gli inquirenti per capire le cause della morte della ragazza e le circostanze poco chiare che avevano portato al rinvenimento del cadavere e dopo avere cancellato una sola data aveva rispettato ripreso il calendario dei suoi live in programma.

Ma ora il rapper ha deciso di fermarsi: le date inizialmente programmate sono state rinviate a data da destinarsi, incluse quella molto attesa del Greek Theatre a Los Angeles che avrebbe dovuto ospitare la registrazione integrale del suo concerto.

La vittima aveva 15 anni

L’Ufficio del Medico Legale della Contea di Los Angeles ha identificato la vittima come Celeste Rivas, 15 anni, una ragazza la cui famiglia aveva denunciato la scomparsa lo scorso anno. Di fatto D4vd ha deciso di sospendere qualsiasi attività, sia artistica che promozionale: anche il lancio della versione deluxe del suo album Withered, non è stata pubblicata ed è al momento rinviata. Cancellate anche tute le date in Europa in programma tra ottobre e novembre.

Il tour in Australia (dicembre), inizialmente confermato al momento non è stato rinviato ma resta in fortissimo dubbio.

D4vd, il giallo dell’auto

Il Los Angeles Police Department ha eseguito un mandato di perquisizione in un’abitazione sulle Hollywood Hills dove l’artista ha alloggiato. Il fascicolo è seguito dalla Robbery-Homicide Division del dipartimento. Al momento non sono state depositate accuse, perché causa e dinamica del decesso non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia fonti di polizia citate dai media statunitensi sottolineano che il veicolo è tra quelli registrati a Burke anche se pare fossero utilizzati da più persone del suo staff.

Al momento non è del tutto chiaro quale fosse il rapporto tra la 15enne e il cantante. Il team dell’artista non ha rilasciato commenti alle richieste di chiarimento riportate di media americani.

Sponsor in fuga

Mentre l’inchiesta prosegue, alcuni brand e colleghi hanno preso le distanze: Crocs e Hollister, due sponsor che avevano finanziato il tour del cantante, avrebbero rimosso D4vd da nuove campagne, e anche la cantautrice Kali Uchis ha fatto sapere di voler al momento sospendere una collaborazione già registrata e porossima alla pubblicazione fino a quando le cose non saranno chiarite.

L’interruzione delle attività promozionali ha inevitabilmente un impatto sulla carriera dell’artista, salito alla ribalta del mercato R&B e alt-pop.