Crush è il brano inedito presentato da Maria Tomba durante la semifinale di X Factor 2023 in onda giovedì 30 novembre. La cantante fa parte della squadra di Fedez.

Maria Tomba, Crush, Significato della canzone

L’ultimo inedito è CRUSH di Maria Tomba che ha trovato ispirazione per questo pezzo in una vera notte vissuta dall’artista, durante la quale ha varcato i confini del coprifuoco del convitto di suore che frequentava per recarsi in un locale per un drink, si è trovata di fronte a due occhi affascinanti che la fissavano, scatenando un immediato e travolgente “CRUSH”.

“CRUSH” si immerge nell’esperienza di un’avventura notturna, caratterizzata da colpi di fulmine, film mentali e infatuazioni amorose non ricambiate.

Chi è Maria Tomba

Originaria di Verona, ora vive a Milano: Maria Tomba è una studentessa 20enne, coloratissima e super espansiva. I suoi outfit sono divertenti come lei, le sue ciabatte di pelo rosa ostentate orgogliosamente e le corse infinite sul palco sono indimenticabili… sognando, come da lei stessa dichiarato alle Audition, un tour mondiale. Racconta di sogni e avventure e di un mondo visto, appunto, attraverso il “filtro dei colori” in cui ci si sente liberi di esprimere se stessi prendendo la vita anche con un pizzico di ironia. Per descrivere se stessa, dice:

«E fu così che un giorno nella sua cameretta tutta rosa e glitterata Maria Tomba disse ‘goodbye’ al mondo reale e in un silenzio tombale iniziò a fare: Ma – Ma – Ma – Ma – Ma – Maria Tomba».

Quello di stasera, giovedì 30 novembre, è un appuntamento importante per i concorrenti di X Factor 2023: Angelica, ASTROMARE, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba presenteranno in anteprima – nella semifinale, attesa alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW – i loro brani inediti che usciranno venerdì 1 dicembre per Warner Music Italy, e avranno modo di far conoscere al pubblico la loro musica e la loro identità, andando oltre le cover che hanno portato finora.