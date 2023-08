Taylor Swift sempre più Re Mida al femminile questa volta grazie a un brano ‘vecchi0’ di tre anni, Cruel Summer. Nella classifica Billboard Hot 100 di questa settimana, la canzone si trova al quarto posto e ha raggiunto la posizione massima al terzo gradino a 15 settimane dal rilascio nelle radio. Nulla di nuovo o sorprendente fin qua. Se non fosse che la canzone non è nuova ed è stata pubblicata nel 2020.

Il brano è tratto dal suo settimo album in studio, Lover, pubblicato il 23 agosto 2019. La Swift ha scritto e prodotto la canzone con i musicisti americani St. Vincent e Jack Antonoff. Fin da subito, le recensioni hanno lodato il pezzo e lo hanno considerato un punto culminante di Lover e uno dei migliori lavori della carriera di Taylor Swift. Dopo l’uscita dell’album, “Cruel Summer” ha debuttato nella top-30 di varie classifiche. Poi, in molti, hanno iniziato a sottolineare come la canzone meritasse di essere rilasciata come singolo, ai tempi.

La stessa Taylor Swift ha spiegato che aveva intenzione di pubblicarlo – ufficialmente come singolo- nel 2020, ma la pandemia di COVID-19 ha interrotto i suoi piani. Dopo che ha iniziato l’Eras Tour (2023-2024), che include la canzone nella scaletta, “Cruel Summer” ha iniziato ad ottenere una popolarità virale ed è riemersa in diverse classifiche, incluso un rientro nella top 50 della Hot 100 degli Stati Uniti. A quel punto, la Republic Records ha spedito il brano alle radio, il 20 giugno 2023, come quinto singolo di Lover.

Dopo l’uscita ufficiale come singolo, la canzone è diventata la 41esima top-10 di Swift nella Hot 100, e ha allargato ancora di più il suo record come donna con il maggior numero di top-10. È diventata anche la quarta traccia di Lover a entrare nella top-10, dopo “Me!”, “You Need to Calm Down” e “Lover”.

Cruel Summer, Significato, Ascolta la canzone

Cruel Summer è una canzone scritta da Taylor Swift e pubblicata nell’album Lover, uscito nel 2019. La canzone ha incontrato recentemente una nuova ondata di popolarità perché è inclusa nella serie L’estate nei tuoi occhi, una serie in onda su Prime Video.

Queste le parole di Taylor Swift nel parlare del pezzo:

Questa canzone è quella che ho scritto sulla sensazione di una storia d’amore estiva, e su quante volte una storia d’amore estiva può essere stratificata con tutti questi sentimenti di struggimento e talvolta anche di segretezza. Ha a che fare con l’idea di essere in una relazione in cui c’è qualche elemento di disperazione e dolore, in cui desideri qualcosa che non hai ancora, è proprio lì e non puoi raggiungerlo.

Taylor Swift, Cruel Summer, Testo della canzone

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

Fever dream high in the quiet of the night

You know that I caught it (Oh yeah, you’re right, I want it)

Bad, bad boy, shiny toy with a price

You know that I bought it (Oh yeah, you’re right, I want it)

Killing me slow, out the window

I’m always waiting for you to be waiting below

Devils roll the dice, angels roll their eyes

What doesn’t kill me makes me want you more

And it’s new, the shape of your body

It’s blue, the feeling I’ve got

And it’s ooh, woah-oh

It’s a cruel summer

It’s cool, that’s what I tell ‘em

No rules in breakable heaven

But ooh, woah-oh

It’s a cruel summer with you

Hang your head low in the glow of the vending machine

I’m not dying (Oh yeah, you’re right, I want it)

We say that we’ll just screw it up in these trying times

We’re not trying (Oh yeah, you’re right, I want it)

So cut the headlights, summer’s a knife

I’m always waiting for you just to cut to the bone

Devils roll the dice, angels roll their eyes

And if I bleed, you’ll be the last to know, oh

It’s new, the shape of your body

It’s blue, the feeling I’ve got

And it’s ooh, woah-oh

It’s a cruel summer

It’s cool, that’s what I tell ‘em

No rules in breakable heaven

But ooh, woah-oh

It’s a cruel summer with you

I’m drunk in the back of the car

And I cried like a baby comin’ home from the bar (Oh)

Said, “I’m fine,” but it wasn’t true

I don’t wanna keep secrets just to keep you

And I snuck in through the garden gate

Every night that summer just to seal my fate (Oh)

And I scream, “For whatever it’s worth

I love you, ain’t that the worst thing you ever heard?”

He looks up, grinnin’ like a devil

It’s new, the shape of your body

It’s blue, the feeling I’ve got

And it’s ooh, woah-oh

It’s a cruel summer

It’s cool, that’s what I tell ‘em

No rules in breakable heaven

But ooh, woah-oh

It’s a cruel summer with you

I’m drunk in the back of the car

And I cried like a baby comin’ home from the bar (Oh)

Said, “I’m fine,” but it wasn’t true

I don’t wanna keep secrets just to keep you

And I snuck in through the garden gate

Every night that summer just to seal my fate (Oh)

And I scream, “For whatever it’s worth

I love you, ain’t that the worst thing you ever heard?”

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

Taylor Swift, Cruel Summer, Traduzione della canzone

(Sì, sì, sì, sì)

Sogni febbricitanti nel silenzio della notte

Sai che l’ho preso (Oh sì, hai ragione, lo voglio)

Cattivo, cattivo ragazzo, giocattolo luccicante con un prezzo

Sai che l’ho comprato (Oh sì, hai ragione, lo voglio)

Mi uccidi lentamente, fuori dalla finestra

Ti aspetto sempre qui sotto

I diavoli lanciano i dadi, gli angeli alzano gli occhi al cielo

Ciò che non mi uccide mi fa desiderare di più te

Ed è nuova, la forma del tuo corpo

È blu, la sensazione che ho

Ed è ooh, woah-oh

È un’estate crudele

È bello, questo è quello che gli dico

Nessuna regola in un paradiso fragile

Ma ooh, woah-oh

È un’estate crudele con te

Abbassa la testa alla luce del distributore automatico

Non sto morendo (Oh sì, hai ragione, lo voglio)

Diciamo che manderemo tutto all’aria in questi tempi difficili

Non ci stiamo provando (oh sì, hai ragione, lo voglio)

Quindi spegni i fari, l’estate è un coltello

Ti aspetto sempre solo per tagliare fino all’osso

I diavoli lanciano i dadi, gli angeli alzano gli occhi al cielo

E se sanguinassi, sarai l’ultimo a saperlo, oh

Ed è nuova, la forma del tuo corpo

È triste il sentimento che provo

Ed è oh, ehi oh

È un’estate crudele

È una cosa tranquilla, è quello che dico agli altri

Non ci sono regole nel paradiso corruttibile

Ma oh, ehi oh

È un’estate crudele

Con te

Sono ubriaco nel retro dell’auto

E ho pianto come una bambina mentre tornavo a casa dal bar (Oh)

Ho detto: “Sto bene”, ma non era vero

Non voglio mantenere segreti solo per trattenerti

E sono entrata di nascosto dal cancello del giardino

Ogni notte quell’estate solo per segnare il mio destino (Oh)

E grido: “Per quello che vale

Ti amo, non è la cosa peggiore che tu abbia mai sentito?”

Lui alza lo sguardo, sorridendo come un diavolo

Ed è nuova, la forma del tuo corpo

È triste il sentimento che provo

Ed è oh, ehi oh

È un’estate crudele

È una cosa tranquilla, è quello che dico agli altri

Non ci sono regole nel paradiso corruttibile

Ma oh, ehi oh

È un’estate crudele

Con te

Sono ubriaca nel retro dell’auto

E ho pianto come un bambino che torna a casa dal bar (Oh)

Disse: “Sto bene”, ma non era vero

Non voglio mantenere segreti solo per trattenerti

E sono entrata di nascosto dal cancello del giardino

Ogni notte quell’estate solo per segnare il mio destino (Oh)

E grido: “Per quello che vale

Ti amo, non è la cosa peggiore che tu abbia mai sentito?”

(Sì, sì, sì, sì)