Cracker Island, in pre-ordine il nuovo disco dei Gorillaz

A quasi tre anni da Song Machine, Season One: Strange Timez, i Gorillaz stanno per tornare con un nuovo disco di inediti, l’ottavo in studio per il gruppo virtuale creato da Damon Albarn nel 1998. Cracker Island, questo il titolo del nuovo lavoro, sarà disponibile in tanti formati a partire dal 24 febbraio 2023, ma già da oggi è possibile pre-ordinarne una copia fisica con consegna il giorno della sua uscita.

La promozione di Cracker Island è iniziata ormai qualche mese fa, con quattro singoli già rilasciati dai Gorillaz anche se la risposta del pubblico è stata un po’ sottotono rispetto ai passati successi della band. Il primo singolo, quello che ha riscosso il maggior successo, è Cracker Island, una collaborazione con Thundercat, mentre New Gold, rilasciato lo scorso agosto, ha visto la band virtuale britannica collaborare con Tame Impala e Bootie Brown. Poi sono arrivati anche Baby Queen e Skinny Ape

La tracklist di Cracker Island dei Gorillaz

Cracker Island sarà composto da 10 tracce, inclusi ovviamente i quattro singoli già rilasciati. Le collaborazioni già citate non saranno le uniche che impreziosiranno questo nuovo lavoro: oltre a Thundercat e Tame Impala e Bootie Brown ci saranno anche Stevie Nicks, Bad Bunny, Adeleye Omotayo e Beck! Vediamo insieme la tracklist completa:

Cracker Island (feat. Thundercat) Oil (feat. Stevie Nicks) The Tired Influencer Tarantula Silent Running (feat. Adeleye Omotayo) New Gold (feat. Tame Impala & Bootie Brown) Baby Queen Tormenta (feat. Bad Bunny) Skinny Ape Possession Island (feat. Beck)

Tutte le edizioni di Cracker Island già in pre-ordine

Cracker Island sarà disponibile dal 24 febbraio 2023 in formato digitale, CD e Vinile, ma già da oggi è possibile pre-ordinare una copia fisica dell’ultimo lavoro dei Gorillaz, con spedizione gratuita e consegna il giorno della sua uscita.

Pre-ordina il CD di Cracker Island

Pre-ordina il vinile di Cracker Island

I vantaggi del pre-ordine

