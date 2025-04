Cosa sta succedendo (di nuovo) a Chris Martin

Anche chi non impazzisce per il Coldplay (ma si ha il sentore che siano davvero pochi) non può rimanere impassibile davanti a Chris Martin. Il frontman della celebre band, cantautore inglese, è ritornato sui giornali di mezzo mondo per una sua confessione che accomuna moltissime persone e che lo rende più umano e meno “star del XXI secolo”.

Adorato da milioni di fan che si accampano fuori dagli stadi per giorni e giorni pur di vederlo dal vivo, in passato è anche finito sulle pagine della cronaca rosa per le sue vicende sentimentali: è stato sposato con Gwyneth Paltrow, che oltre ad essere una bravissima e celebre attrice è anche l’ex compagna di Brad Pitt. Dalla loro unione sono nati due figli: Apple e Moses. Ma non è questo il punto.

Nato a Ester il 2 marzo 1977 Chris si appassiona alla musica fin da bambino imparando a suonare il piano molto presto. La sua è una famiglia benestante (è pronipote di William Willett famoso per aver inventato l’ora legale ), che gli permette di frequentare le scuole più prestigiose come la Sherborne School e poi l’ University College di Londra. Una persona sicuramente determinata che come ha raccontato tempo fa a Vanity Fair rimase così colpito da Luciano Pavarotti che ad un certo punto si sentì ossessionato da lui.

Un artista di successo in un momento fragile

La svolta della vita di Chris Martin arriva con l’incontro di Jonny Buckland durante gli studi universitari, con cui decide di fondare un gruppo assieme al bassista Guy Berryman e al batterista Will Champion, cosicché tre anni prima dell’inizio del nuovo millennio nascono i Coldplay.

Il successo è stratosferico: con Yellow, brano tratto dal primo album Parachutes, la band entra di prepotenza nelle classifiche, dando il via a un’ascesa supersonica che li porta a essere una delle band più amate al mondo. Con A Rush of Blood to the Head vincono un NME Awards, mentre il quarto disco in studio, Viva la Vida or Death and All His Friends, uscito nel 2008, vende oltre 10 milioni di copie e vince tre Grammy Awards.

Chris Martin è sicuramente uno degli artisti che hanno segnato la storia della musica mondiale tra l’altro molto attento al sociale, sempre pronto a raccogliere fondi per le persone più bisognose. Il cantante in queste ultime ore ha voluto aprire il suo cuore confessando sui social quello che sta vivendo in questo momento. “Ciao, sono Chris dei Coldplay. Siamo a Hong Kong… Ho notato che alcune persone ultimamente, me compreso, stanno facendo un po’ fatica con la depressione” dice in una clip che neanche a dirlo è diventata virale in una manciata di minuti.

”Così volevo parlarvi di alcune cose che mi stanno aiutando durante il tour e nella vita in generale, nella speranza che possano servire anche a voi”, aggiunge, elencando una serie di metodi, se così si vogliono chiamare, che sta mettendo in pratica in questo suo periodo così particolare.

Come per esempio la scrittura libera: “Una cosa chiamata freeform writing, in cui scrivi per dodici minuti tutto quello che ti passa per la testa, e poi bruci il foglio o lo butti via. Fa davvero bene.” dichiara. Chris aveva già sofferto di depressione anni fa, quando divorziò proprio da Gwyneth Paltrow.