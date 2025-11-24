Cosa fa oggi Loretta Goggi dopo l’addio a Tale e Quale Show

Un’artista a tuttotondo, una showgirl che ha lasciato il segno nel vasto mondo dello Spettacolo Italiano. Attrice di successo sia per il Piccolo che per il Grande Schermo, in tanti sorridono all’idea di ripoterla rivedere in veste di imitatrice. Loretta Goggi, per i più giovani è, però, stata soprattutto la storica giurata di Tale e Quale Show, nonché di tutte le edizioni straordinarie di questo programma, condotto da Carlo Conti.

Dunque ha lasciato il classico amaro in bocca ai telespettatori più affezionati la sua decisione di lasciare il format che tanto appassiona gli italiani di ogni età e che quest’anno ha visto trionfare durante la finalissima Tony Maiello. Loretta però, nonostante sia legatissima al progetto, ha deciso di non tornarci più per dedicarsi maggiormente a sé stessa e ai suoi affetti più cari.

Pochissime sono state in seguito le sue apparizioni televisive e pubbliche. Sui Social poi non è attiva ed esistono infatti solo tante fanpage a lei espressamente dedicate, soprattutto su Instagram. Donna profonda e sensibile, è anche molto riservata e gelosa del suo privato che, pertanto, per lei tale dovrebbe sempre rimanere, anche se è un personaggio pubblico, amatissimo nel nostro Paese. In ogni caso non ha mai nascosto il suo immenso dolore per la perdita del grande amore della sua vita, quello per Gianni Brezza, suo compagno per oltre trent’anni.

Loretta Goggi, cosa fa l’artista dopo l’abbandono di Tale e Quale Show

Di recente Loretta è intervenuta, con alcune sue dichiarazioni, su Il Corriere della Sera, per parlare, tra gli altri argomenti, della scomparsa da questo mondo delle gemelle Kessler. “C’è chi pensa sia vigliaccheria, chi sia coraggio. Io non riesco a mettermi nei loro panni e non le giudico”, ha dichiarato al riguardo la Goggi, profondamente rattristata per la dipartita delle grandissime artiste, amate e apprezzate in tutto il mondo.

L’artista ha anche ricordato di quando lei e la sorella Daniela, alla quale è molto legata, erano state etichettate proprio come le Kessler italiane. “Abbiamo un rapporto simbiotico, decidiamo tutto insieme. Da quando sono rimasta vedova, lei è la mia consigliera”, ha svelato Loretta.

Tuttavia, l’ex giudice di Tale e Quale Show, non ha nemmeno nascosto il desiderio, visto il fortissimo rapporto simbiotico con la sorella, di volersene andare da questo mondo insieme, senza però procurarsi lei l’estremo saluto. “Siamo cattoliche praticanti, togliersi la vita non lo contempliamo. Ma io sono un verme e ho paura della sofferenza e quindi non so cosa potrei fare in questo caso”, ha poi aggiunto.