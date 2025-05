Cosa è successo a Riccardo Cocciante ai David di Donatello

Una delle manifestazioni cinematografiche più attese dell’anno, il David di Donatello riesce ogni volta a catturare l’attenzione di cinofili e appassionati, ma anche dei tecnici del mestieri. L’edizione 2025 è stata condotta da Elena Sofia Ricci e Mika, ma ha visto anche la presenza di numerosi ospiti, tra cui anche Riccardo Cocciante. Il cantautore si è presentato sul palco del David ma l’emozione ha giocato per lui brutti scherzi, tanto da abbandonare il posto perché aveva dimenticato le parole del suo brano. Sono cose che capitano, anche quando alle spalle si ha un esperienza decennale.

Riccardo Cocciante e il colpo di scena al David

Il cantante è stato quindi chiamato a presenziare alla 77esima edizione del David, uno dei premi più prestigiosi dell’industria cinematografica italiana. Cocciante è arrivato sul palco per esibirsi interpretando il brano Era Già Tutto Previsto, brano che è stata colonna sonora del film Parthenope di Paolo Sorrentino. Qualcosa non è però andato come previsto, dato che Cocciante ha dovuto interrompere la performance dopo aver dimenticato alcune parole della canzone. “Non vado avanti, la vorrei rifare“, ha così spiegato lui visibilmente imbarazzato. A quel punto l’autore ha lasciato il palco al presentatore Mika, che ha ricordato al pubblico di essere in diretta e che questi eventi possono capitare.

Qualche tempo dopo, Riccardo Cocciante è rientrato sul palco e ha ripreso dall’inizio l’esibizione, portandola a termine. Dopo aver interpretato il pezzo, ha anche ricevuto un forte applauso da parte del pubblico, che lo ha incoraggiato e fatto sentire tutto il suo affetto.

Perché Parthenope di Sorrentino non ha vinto

Una grande attenzione mediatica – durante il David di Donatello 2025 – l’ha avuta il film Parthenope di Paolo Sorrentino. La pellicola sta ottenendo un riscontro incredibile da parte del pubblico e ha anche ricevuto 15 nomination per l’evento cinematografico. Come mai, allora, non ne ha vinto nemmeno una? Al suo posto c’è stato Vermiglio di Maura Delpero, anch’esso molto favorito dall’opinione pubblica. Parthenope si è invece mostrato sin da subito un film divisivo: è stato molto apprezzato per le immagini evocative, e ha anche ottenuto grandi numeri al botteghino. Una conferma – questa – di come il cinema popolare sia molto diverso da quello che è invece riconosciuto dalla critica.

Tutte le nomination (non vinte) di Parthenope al David di Donatello 2025