Stasera, 2 luglio 2024, Zucchero si esibirà in concerto allo Stadio Adriatico a Pescara con una nuova data del suo “Overdose D’Amore World Tour“. L’ultima tappa è prevista il 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Per le speciali date negli stadi italiani, Zucchero trasformerà i suoi show in una grande festa in cui la sua energia contagiosa e le sue canzoni saranno protagoniste di 5 serate indimenticabili. Sarà l’occasione per assistere a uno spettacolo mozzafiato ricco di sorprese e di musica dal vivo.

La scaletta di Zucchero a Pescara, Concerto 2 luglio 2024

Oh, Doctor Jesus (Ella Fitzgerald & Louis Armstrong cover) (Oma Jali on vocals)

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

La canzone che se ne va

Ci si arrende

Partigiano reggiano

Vedo nero

Amor che muovi il sole

Pene

Il volo

Facile

Con le mani (with “Ach pies i pir ach pies i pom ach pies la roba che ga’ cal don” intro from “Sento le campane”)

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Dune mosse

Oltre le rive

Un soffio caldo

Senza rimorso

Miserere

Nutbush City Limits (Ike & Tina Turner cover)

Jumpin’ Jack Flash (The Rolling Stones cover) (Band)

Honky Tonk Train Blues (Meade Lux Lewis cover) (Band)

Overdose (d’amore)

Madre dolcissima

Diamante

The Letter (The Box Tops cover)

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Il concerto inizierà alle 21.

Come arrivare allo Stadio Adriatico di Pescara

In Auto

Da Nord (ad esempio, da Ancona):

Prendi l’autostrada A14 in direzione Sud (Bologna-Taranto).

Prendi l’uscita Pescara Nord/Città Sant’Angelo.

Segui le indicazioni per Pescara Centro e poi per lo Stadio Adriatico.

Da Sud (ad esempio, da Bari):

Prendi l’autostrada A14 in direzione Nord (Taranto-Bologna).

Prendi l’uscita Pescara Ovest/Chieti.

Segui le indicazioni per Pescara Centro e poi per lo Stadio Adriatico.

Da Roma:

Prendi l’autostrada A24 in direzione L’Aquila/Teramo.

Continua sull’autostrada A25 in direzione Pescara.

Prendi l’uscita Chieti/Pescara.

Segui le indicazioni per Pescara Centro e poi per lo Stadio Adriatico.

Parcheggio: nelle vicinanze dello stadio ci sono diverse aree di parcheggio, ma durante gli eventi sportivi o i concerti può essere difficile trovare posto. Arrivare in anticipo può aiutare.

Con i Mezzi Pubblici

Treno:

Arriva alla stazione ferroviaria di Pescara Centrale.

Da lì, puoi prendere un autobus o un taxi per raggiungere lo stadio.

Autobus:

Dalla stazione ferroviaria di Pescara Centrale, prendi l’autobus numero 10, 21 o 38 che portano direttamente allo stadio.

Verifica gli orari e le linee aggiornate sul sito ufficiale dei trasporti pubblici di Pescara (TUA, Trasporto Unico Abruzzese).

Taxi:

Dalla stazione ferroviaria di Pescara Centrale o da altre parti della città, puoi prendere un taxi per arrivare direttamente allo stadio.

Indicazioni a Piedi dalla Stazione Centrale:

Dalla stazione, procedi in direzione sud-est lungo Corso Vittorio Emanuele II.

Continua su Via Gabriele D’Annunzio e segui le indicazioni per lo stadio. Il percorso a piedi dura circa 30-40 minuti.