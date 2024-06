La scaletta e l’ordine delle canzoni di Zucchero in concerto allo Stadio Franco Scoglio di Messina, 30 giugno 2024: info biglietti

Zucchero sarà in concerto stasera, 30 giugno 2024, allo Stadio Franco Scoglio a Messina. Il cantante torna in Sicilia con tutta la sua energia e la sua straordinaria band con “Overdose D’Amore World Tour”, tour internazionale del celebre artista emiliano che ha debuttato lo scorso marzo alla Royal Albert Hall di Londra con 3 date di grande successo.

Lo show sarà una grande festa in cui l’energia contagiosa di Zucchero e le sue canzoni sono protagoniste. Un’occasione unica per assistere a uno spettacolo ricco di sorprese e di musica dal vivo con la sua straordinaria band

Ecco le informazioni su ingresso e orari di inizio del concerto:

INGRESSI E ORARI

Apertura porte: Platea e Tribune ore 18.00

Apertura botteghino: ore 16.30

Inizio spettacolo: ore 21.00

A seguire potete leggere le anticipazioni sul live, dalla scaletta delle canzoni ai biglietti.

La scaletta di Zucchero a Messina, 30 giugno 2024

Oh, Doctor Jesus (Ella Fitzgerald & Louis Armstrong cover) (Oma Jali on vocals)

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

La canzone che se ne va

Ci si arrende

Partigiano reggiano

Vedo nero

Amor che muovi il sole

Pene

Il volo

Facile

Con le mani (with “Ach pies i pir ach pies i pom ach pies la roba che ga’ cal don” intro from “Sento le campane”)

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Dune mosse

Oltre le rive

Un soffio caldo

Senza rimorso

Miserere

Nutbush City Limits (Ike & Tina Turner cover)

Jumpin’ Jack Flash (The Rolling Stones cover) (Band)

Honky Tonk Train Blues (Meade Lux Lewis cover) (Band)

Overdose (d’amore)

Madre dolcissima

Diamante

The Letter (The Box Tops cover)

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Come già anticipato, il concerto inizierà alle 21.

Informazioni sui biglietti per il concerto di Zucchero a Messina

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Zucchero a Messina. Si parte da un prezzo di 39 euro fino a un massimo di 120 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.