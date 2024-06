Concerto 9 giugno 2024, Ultimo in concerto allo Stadio Maradona a Napoli, la scaletta e l’ordine delle canzoni, orario e come arrivare

Nuovo appuntamento stasera, 9 giugno 2024, allo Stadio Maradona a Napoli per Ultimo, impegnato con il suo live tour 2024 negli Stadi. A seguire potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni, orario di inizio del concerto e come arrivare.

La scaletta di Ultimo in concerto allo Stadio Maradona a Napoli, 9 giugno 2024

Il capolavoro

Sono pazzo di te

Il ballo delle incertezze

Ti va di stare bene

Tutto questo sei tu

Ipocondria

Rondini al guinzaglio

Racconterò di te (Piano e Voce)

Quel filo che ci unisce (Piano e Voce)

Ti dedico il silenzio

Amati sempre

Occhi lucidi

Quei due innamorati (Chitarra e Voce)

Altrove

I tuoi particolari (Piano e Voce)

La stella più fragile dell’Universo

Giusy (Piano e Voce)

Farfalla bianca (Piano e Voce)

Tornare a te (Piano e Voce)

Piccola stella

Vieni nel mio cuore

Alba

Pianeti

La stazione dei ricordi / Le solite paure

22 settembre

Sogni appesi

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Ultimo a Napoli, concerto 9 giugno 2024

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per Ultimo in concerto allo Stadio Maradona a Napoli in programma oggi, 9 giugno 2024. Si parte dai 53 euro per la zona Prato fino ai 74,75 per Tribuna Posillipo Superiore Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo Stadio Maradona a Napoli

Ecco le informazioni su come arrivare allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli per il concerto di Ultimo, come riportato da TicketOne.

Partiamo dai mezzi pubblici.

In metropolitana

Linea 6 – Fermata Mostra

In treno

Fermata Stazione di Napoli – Campi Flegrei, Linea 2 – Fermata Campi Flegrei, Ferrovia Cumana – Fermata Mostra

In autobus

Dalla Stazione Centrale:

Linea 152 ANM (in Piazza Garibaldi) in direzione Piazzale Tecchio

Dall’aeroporto di Capodichino:

Servizio Alibus dall’Aeroporto a Piazza Garibaldi (fermata Alibus) e poi Servizio metropolitano F.S. Linea 2 con fermata Campi Flegrei

dal Molo Beverello:

Linea 152 ANM, direzione Piazzale Tecchio

Linea SEPSA M1, direzione Pozzuoli che parte dalla Circumvesuviana

SEPSA Monte di Procida, direzione Pozzuoli che parte da Piazza Garibaldi

Da Piazza Vittoria:

Linee C18 ANM, C19 ANM, 129 ANM, direzione Piazzale Tecchio.

Per chi arriva in auto è più semplice: prendere la Tangenziale, uscita Fuorigrotta.

Cercando soluzioni per i parcheggi, troviamo alcune opzioni (a pagamento).

01. Parking H24 – Fuorigrotta È situato a cinque minuti dallo stadio, via Claudio 1, Napoli

Garage Manzoni – Posillipo Il primo è “Garage Manzoni – Posillipo” che si trova ad una ventina di minuti dallo stadio ed è video-sorvegliato, aperto 24 ore su 24 sia all’aperto che al coperto, Via Alessandro Manzoni, 120 A

Garage Napoli Epomeo Dista una trentina di minuti dallo stadio, aperto 24 ore su 24, c’è la possibilità di mettere la propria macchina al chiuso oppure all’aperto. Indirizzo: Via dell’Epomeo, 81