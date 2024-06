La scaletta e l’ordine delle canzoni di Ultimo in concerto allo Stadio Maradona a Napoli, orario, come arrivare, tutte le informazioni utili

La scaletta di Ultimo in concerto allo Stadio Maradona a Napoli: ordine delle canzoni, orario, come arrivare

Appuntamento con Ultimo, stasera in concerto allo Stadio Maradona a Napoli con una nuova data del suo “Ultimo Stadi 2024 – La favola continua…”. È iniziata così la quarta estate consecutiva da protagonista indiscusso del live italiano per il cantautore romano che a soli 28 anni vanta 33 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès.

Il cantante intratterrà il pubblico con due ore di musica con gli storici successi e alcune nuove hit tratte dall’album Altrove, uscito lo scorso 17 maggio sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe.

Ad accompagnare Ultimo in questa grande avventura live appena iniziata, una band d’eccezione: Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele “Rufio” Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Andrea Innesto al sax, Pierluigi Potalivo alla chitarra e ai cori, Chiara Di Benedetto ai violoncello, Tommaso Belli e Alessia Giuliani al violino, Marco Venturi alla viola, Davide Albrici al trombone, Alessandro Bottacchiari alla tromba, e Alice Tombola ai cori. La direzione musicale è affidata ad Andrea Rigonat.

A seguire potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni, informazioni su orari, biglietti e come arrivare.

La scaletta di Ultimo in concerto a Napoli, 8 giugno 2024

Il capolavoro

Sono pazzo di te

Il ballo delle incertezze

Ti va di stare bene

Tutto questo sei tu

Ipocondria

Rondini al guinzaglio

Racconterò di te (Piano e Voce)

Quel filo che ci unisce (Piano e Voce)

Ti dedico il silenzio

Amati sempre

Occhi lucidi

Quei due innamorati (Chitarra e Voce)

Altrove

I tuoi particolari (Piano e Voce)

La stella più fragile dell’Universo

Giusy (Piano e Voce)

Farfalla bianca (Piano e Voce)

Tornare a te (Piano e Voce)

Piccola stella

Vieni nel mio cuore

Alba

Pianeti

La stazione dei ricordi / Le solite paure

22 settembre

Sogni appesi

Il concerto di Ultimo inizierà alle 21.

Biglietti per Ultimo in concerto a Napoli, 8 giugno 2024

Il concerto di Ultimo allo Stadio Maradona di Napoli è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data dell’8 giugno 2024.

Come arrivare allo Stadio Maradona a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli per il concerto di Ultimo, come riportato da TicketOne. Partiamo dai mezzi pubblici.

In metropolitana

Linea 6 – Fermata Mostra

In treno

Fermata Stazione di Napoli – Campi Flegrei, Linea 2 – Fermata Campi Flegrei, Ferrovia Cumana – Fermata Mostra

In autobus

Dalla Stazione Centrale:

Linea 152 ANM (in Piazza Garibaldi) in direzione Piazzale Tecchio

Dall’aeroporto di Capodichino:

Servizio Alibus dall’Aeroporto a Piazza Garibaldi (fermata Alibus) e poi Servizio metropolitano F.S. Linea 2 con fermata Campi Flegrei

dal Molo Beverello:

Linea 152 ANM, direzione Piazzale Tecchio

Linea SEPSA M1, direzione Pozzuoli che parte dalla Circumvesuviana

SEPSA Monte di Procida, direzione Pozzuoli che parte da Piazza Garibaldi

Da Piazza Vittoria:

Linee C18 ANM, C19 ANM, 129 ANM, direzione Piazzale Tecchio.

Per chi arriva in auto è più semplice: prendere la Tangenziale, uscita Fuorigrotta.

Cercando soluzioni per i parcheggi, troviamo alcune opzioni (a pagamento).

01. Parking H24 – Fuorigrotta È situato a cinque minuti dallo stadio, via Claudio 1, Napoli

Garage Manzoni – Posillipo Il primo è “Garage Manzoni – Posillipo” che si trova ad una ventina di minuti dallo stadio ed è video-sorvegliato, aperto 24 ore su 24 sia all’aperto che al coperto, Via Alessandro Manzoni, 120 A

Garage Napoli Epomeo Dista una trentina di minuti dallo stadio, aperto 24 ore su 24, c’è la possibilità di mettere la propria macchina al chiuso oppure all’aperto. Indirizzo: Via dell’Epomeo, 81