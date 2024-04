La scaletta e l’ordine delle canzoni di The Kid LAROI, in concerto a Milano al Fabrique. Orario, biglietti e come arrivare

The Kid LAROI è in concerto stasera, 27 aprile 2024, al Fabrique di Milano, con la data italiana del suo “The First Time tour”. Il live prende il titolo dal disco di debutto del cantautore e rapper, “The First time”, pubblicato il 10 novembre 2023. L’album contiene i featuring di numerosi colleghi: Jungkook, Central Cee, Future, BabyDrill, YoungBoy Never Broke Again, Robert Glasper e D4vd. Ad anticipare l’esordio dell’artista è stato il singolo “Love Again”, uscito il 27 gennaio 2023. Poi sono stati rilasciati il secondo singolo, “Kids Are Growing Up (Part 1)”, “Where Do Your Spirit Go?” e “Too Much”, una collaborazione con il cantante sudcoreano Jungkook e il rapper britannico Central Cee. Il quinto singolo, “What Just Happened”, fu pubblicato esattamente una settimana dopo. Il sesto estratto fu “Bleed” e l’ultimo “What’s the Move?”, una collaborazione con i rapper americani Future e BabyDrill, due giorni prima che vedesse la luce il disco.

A seguire la scaletta e l’ordine delle canzoni di The Kid LAROI al Fabrique di Milano, orario e informazioni sui biglietti.

La scaletta di The Kid LAROI al Fabrique di Milano, 27 aprile 2024

SORRY

WHAT’S THE MOVE?

GO

Diva

WHERE DO YOU SLEEP?

DESERVE YOU

NIGHTS LIKE THIS

I THOUGHT THAT I NEEDED YOU

What Just Happened

tear me apart

BLEED

Love Again

Thousand Miles

WHERE DOES YOUR SPIRIT GO?

HEAVEN

TOO MUCH

i like the way you kiss me (Artemas cover)

STAY

WITHOUT YOU

WHAT WENT WRONG???

HATRED

Let Her Go

Paris to Tokyo (Fivio Foreign & The Kid LAROI cover)

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per The Kid LAROI al Fabrique di Milano

Sono ancora disponibili biglietti, posto unico, al Fabrique di Milano, al prezzo di 51,75 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Fabrique di Milano

Ecco come arrivare al Fabrique di Milano:

Metro: la fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In treno: Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più vicina al Fabrique. Da qui potete poi la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

Da Milano Centrale prendete la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendete a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Porta Garibaldi prendete la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendete a Piola. Da Piola prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Cadorna percorrete 300 metri e andate alla fermata della Linea 27 “Corso Magenta / Via Nirone”. Prendete la Linea 27 per 24 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

In auto, invece, è consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale est