Appuntamento stasera, 22 aprile 2022 al Forum di Assago di Milano con la data italiana del “The River is Rising – R.O.W. Tour 2024”. Slash, celebre chitarrista dei Guns N’ Roses, sul palco con Myles Kennedy & The Conspirators, interpreterà brani tratti dall’ultimo album, 4, uscito nel febbraio 2022 e non mancheranno cover di pezzi noti al grande pubblico (da Elton John a Lenny Kravitz). A seguire potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni, orario del concerto e informazioni sui biglietti.

La scaletta di Slash in concerto al Forum di Assago a Milano, 22 aprile 2024

The River Is Rising

Driving Rain

Halo

Too Far GoneBack From Cali (Slash song)

Whatever Gets You By

Actions Speak Louder Than Words

The Path Less Followed

Always on the Run (Lenny Kravitz cover)

Bent to Fly

Avalon

Spirit Love

Perfect Crime (Guns N’ Roses cover)

Starlight (Slash song)

Wicked Stone

April Fool

Fill My World

Doctor Alibi (Slash song)

You’re a Lie

World on Fire

Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time) (Elton John cover)

Anastasia

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Slash al Forum di Assago a Milano, 22 aprile 2024

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Slash al Forum di Assago a Milano, lunedì 22 aprile 2024. Si parte da 57.50 euro per l’Anello C Numerato fino agli 80.50 della Tribuna Gold Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.