La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto dei Simple Minds al Forum di Assago a Milano: orario, biglietti, come arrivare

La scaletta dei Simple Minds in concerto a Milano, Forum di Assago, sabato 20 aprile 2024

I Simple Minds si esibiranno stasera, 20 aprile 2024, al Forum di Assago a Milano con una nuova data del loro “Global tour”. La band eseguirà dal vivo i più grandi successi della loro carriera con una scaletta che non deluderà i fan. In estate, inoltre, saranno attesi in diversi appuntamenti live a Bari, Roma, Senigallia. A seguire potete leggere l’ordine delle canzoni, orario del concerto e tutte le informazioni sui biglietti.

La scaletta dei Simple Minds in concerto al Forum di Assago a Milano, 20 aprile 2024

Waterfront

Love Song

Mandela Day

Dolphins

Let There Be Love

Sanctify Yourself

Theme for Great Cities (Band introduction)

All the Things She Said

Glittering Prize

Promised You a Miracle

New Gold Dream (81-82-83-84) ( Cherisse Osei)

Belfast Child

Someone Somewhere in Summertime

Don’t You (Forget About Me)

Book of Brilliant Things

See the Lights

Alive and Kicking

Il concerto dei Simple Minds inizierà alle 21.

Biglietti per i Simple Minds a Milano, sabato 20 aprile 2024

Il concerto dei Simple Minds al Forum di Assago a Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 20 aprile 2024.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.