Rose Villain sarà in concerto al Fabrique di Milano lunedì 28 ottobre 2024. La cantante illumina il Radio Sakura Winter Tour con capi esclusivi disegnati da Antonio Marras, in una celebrazione della fusione tra il grunge urbano e il romanticismo couture. Il tour rappresenta un perfetto parallelismo tra musica e moda, dove due artisti capaci di evocare atmosfere intense e visionarie, uniscono così le proprie forze.

Durante i concerti si avrà l’occasione di ascoltare in un contesto molto diverso dalle location estive, “RADIO SAKURA”, certificato disco di platino da FIMI/GfK Italia, il sequel luminoso di “Radio Gotham”. Un disco intimo e nostalgico ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza peró ne è trait d’union. Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè sono le collaborazioni scelte per questo nuovo viaggio, con cui traccia dopo traccia ci ha guidato verso questo nuovo capitolo.

Scaletta delle canzoni di Rose Villain in concerto al Fabrique di Milano

HATTORI HANZO

Io, me ed altri guai

STAN

Michelle Pfeiffer

GRAFFITI

HAI MAI VISTO PIANGERE UN COWBOY?

BALENCIAGA

Lamette

Cartoni animati

Chico (Guè cover)

Yakuza

Moonlight (Acoustic)

MILANO ALMENO TU

Fragole / Huh?

IL MIO FUNERALE

BRUTTI PENSIERI

Piango sulla Lambo (Guè cover)

TRASPARENTE

Fantasmi

COME UN TUONO

CLICK BOOM!

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 28 ottobre 2024.

Come arrivare al Fabrique di Milano

In Auto:

Il Fabrique si trova in Via Gaudenzio Fantoli, 9, Milano.

Da Autostrada A1 (direzione sud): Uscire a Milano Melegnano, seguire per Tangenziale Est (A51) in direzione nord e uscire a Forlanini/Linate, poi seguire le indicazioni per Via Mecenate.

Da Autostrada A4 (da Torino o Venezia): Entrare in Tangenziale Est (A51) e prendere l’uscita Forlanini/Linate.

Parcheggi: Nella zona ci sono vari parcheggi a pagamento o gratuiti; tuttavia, è meglio arrivare con anticipo perché nei giorni di evento si riempiono rapidamente.

Con i Mezzi Pubblici:

Metro + Bus: Prendi la Linea 3 (Gialla) della metropolitana e scendi a Porto di Mare, poi prendi il Bus 88 (direzione Mecenate) e scendi alla fermata Via Fantoli.

Tram + Bus: Prendi il Tram 27 e scendi a Via Mecenate, da lì c’è una breve passeggiata di circa 10 minuti per arrivare a destinazione.