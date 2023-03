Renato Zero si esibirà in concerto stasera, 25 marzo 2023, a Casalecchio di Reno (Bologna) con una nuova data del suo tour “Zero a Zero – Una sfida in musica”. I live sono un’occasione imperdibile per i fan dell’artista romano che interpreterà, sul palco, i suoi successi più celebri e i pezzi più recenti. Dopo Firenze, Conegliano, Torino e Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, Eboli e Roma si preparano ad ospitare l’imperdibile “sfida in musica” tra i due eterni contendenti Renato & Zero, con numerose repliche nelle più importanti città e la nuova data nella sua Roma a chiudere il cerchio. Sulle note degli iconici brani che hanno segnato intere generazioni, il cantautore riabbraccerà una volta in più il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo, portando sul palco tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo. Qui sotto la scaletta del concerto di sabato 25 aprile 2023 e informazioni sui biglietti.

La scaletta del concerto di Renato Zero a Bologna, sabato 25 marzo 2023

Questo bellissimo niente

Io uguale io

Vivo

Niente trucco stasera

Svegliatevi poeti

Troppi cantanti pochi contanti

Marciapiedi

Morire qui

Spiagge

Ufficio reclami

Nei giardini che nessuno sa

Mentre aspetto che ritorni

Più su

Scegli adesso oppure mai

Fortunato

Matti

La favola mia

A braccia aperte

Magari

Rivoluzione

Fammi sognare almeno tu

Un po’ d’azzurro

Amico

Singoli / Segreto amore / Oltre ogni limite / Sorridere sempre

Vizi e desideri

Siamo eroi / Artisti / Sogni di latta / Dimmi chi dorme accanto a me

Sesso o esse

Cercami

I migliori anni della nostra vita

Zero a Zero

Il cielo

Renato Zero, Bologna, info biglietti, 25 marzo 2023

Il concerto di Renato Zero a Casalecchio di Reno (Bologna) in programma sabato 25 marzo 2023 non include la vendita dei biglietti online. Clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna) con i mezzi e in auto

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.