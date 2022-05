Concerto Radio Italia Live 2022 a Milano parte ufficialmente questa sera, 21 maggio, dalle 21.10 circa, in diretta da Piazza Duomo.

Concerto Radio Italia Live 2022, Milano, orario e durata

Si conferma l’appuntamento musicale dal vivo più atteso, che fin dalla prima edizione nel 2012, ha rappresentato un’ opportunità imperdibile e unica di condivisione e aggregazione. Il Concerto si svolgerà a Milano, in Piazza del Duomo, sabato 21 Maggio 2022, a partire dalle ore 20: 10. Organizzato da Radio Italia, è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e torna dopo due anni di assenza a causa della pandemia legata al Covid-19. Il Concerto sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni precedenti da Saturnino. La fine dell’evento è prevista per 00.30.

Concerto Radio Italia Live 2022, scaletta cantanti

Il Concerto di Radio Italia Live 2022 sarà condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. A seguire, i cantanti pronti ad esibirsi durante la diretta di circa 4vore: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo. Ogni artista canterà tre brani.

Dove seguirlo in tv e streaming

Sarò possibile seguirlo in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di TIVÙSAT e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà inoltre disponibile sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia su Facebook, Twitter, Instagram e TikTok; l’ashtag ufficiale è #rilive.

L’evento verrà trasmesso in contemporanea su Sky Uno (canale 108), in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Noi di Soundsblog seguiremo l’evento insieme a voi con la nostra consueta diretta liveblogging a partire dalle 20.10 circa. A più tardi!