Concerto Radio Italia 2022, tutto è pronto per l’atteso ritorno in Piazza Duomo a Milano, dopo due anni di stop legati alla pandemia da Covid-19 che ha colpito duramente anche il mondo dei live show. E così, sabato 21 maggio, dalle 20.30, appuntamento per seguire uno degli eventi più attesi dell’anno, Musica dal vivo e ben 15 artisti pronti ad esibirsi davanti una folla desiderosa di spensieratezza ritrovata e “karaoke” a voce alta.

Concerto Radio Italia 2022, scaletta e artisti

Con la conduzione di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, ecco i cantanti pronti ad esibirsi a Milano al Concerto Radio Italia 2022: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo.

Ecco qualche anticipazioni sulla scaletta della serata: tutti gli artisti del cast canteranno dal vivo tre canzoni con l’accompagnamento della Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

Concerto Radio Italia 2022, orario

Il concerto inizierà alle 20.30 ed è consigliato l’arrivo in Piazza Duomo a partire dalla tardi mattinata. Ovviamente ci sarà una capienza massima, dopo la quale sarà impossibile presenziare.

Concerto Radio Italia 2022, come seguirlo in tv e streaming

Per chi non potrà fisicamente partecipare al Concerto Radio Italia 2022, realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, lo potrà seguire in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di TIVÙSAT e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà inoltre disponibile sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia su Facebook, Twitter, Instagram e TikTok; l’ashtag ufficiale è #rilive.

L’evento verrà trasmesso in contemporanea su Sky Uno (canale 108), in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Ecco, durante la conferenza stampa di presentazione del Concerto, le parole di Mario Volanti:

Non c’era modo migliore per festeggiare il 40esimo compleanno di Radio Italia che quello di poter tornare in Piazza Duomo a Milano con il nostro Radio Italia Live – Il Concerto. Sarà un’edizione speciale anche per quanto riguarda il numeroso cast, la qualità e la popolarità degli artisti presenti. Dopo 2 anni di assenza forzata dovuta all’emergenza sanitaria, sarà una grande emozione poter rivedere il nostro pubblico, riascoltarlo mentre canta per circa 4 ore insieme agli artisti e vederlo tornare a casa soddisfatto e gioioso per aver rivissuto un’esperienza straordinaria