Il Concerto del Primo Maggio a Roma è l’evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e prodotto e organizzato da iCompany, che si svolge ogni anno, il 1° maggio.

Dal 1990, anno della prima edizione, fino al 2019, il festival si è svolto a Piazza San Giovanni in Laterano, in Roma.

Nel 2020, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, l’evento si è tenuto senza pubblico ed è andato in onda dal Teatro delle Vittorie a Roma.

Nel 2021, il concerto si è tenuto nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, con pubblico contingentato.

Concerto Primo Maggio 2022: come vederlo

Il Concerto del Primo Maggio a Roma va in onda in diretta, durante il giorno della Festa dei Lavoratori, su Rai 3 e, in diretta radiofonica, su Rai Radio 2.

Concerto Primo Maggio 2022: ospiti

Lunedì 28 marzo è stato annunciato il primo artista che farà parte della line-up del Concerto del Primo Maggio: si tratta di MACE, il produttore e beatmaker milanese, che si esibirà dal vivo con alcuni brani tratti dal suo album OBE, insieme a Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele.

Concerto Primo Maggio 2022: 1MNEXT 2022

Lo scorso 7 marzo, la direzione artistica del Concerto del Primo Maggio ha selezionato 150 giovani artisti per 1MNEXT, il contest legato al Concerto del Primo Maggio a Roma.

Dal 7 al 31 marzo, gli artisti emergenti possono essere votati sul sito, 1mnext.primomaggio.net.

I voti che arriveranno sul sito verranno sommati a quelli di una Giuria di Qualità composta da Massimo Bonelli (direttore artistico Concerto Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli (A&R Manager, Warner Music Italy), Claudio Cabona (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany), Barbara Pierro (CGIL), Nicola Di Grigoli (CISL) e Francesco Melis (UIL).

Entro il 5 aprile 2022, saranno ufficialmente annunciati i nomi di almeno 10 artisti finalisti.

La Giuria di Qualità, nella fase finale, sceglierà i 3 artisti vincitori che si esibiranno durante il Concerto del Primo Maggio 2022, durante il quale verrà proclamato il vincitore del contest.