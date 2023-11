Parte mercoledì 22 novembre 2023 su Canale 5 “Io canto Generation”, la nuova versione del celebre programma “Io canto”, con diverse novità all’interno del format. Nel programma sono presenti 8 capisquadra e tra questi anche Benedetta Caretta. La giovane cantanti avrà, al suo fianco, come colleghi, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia.

Chi è Benedetta Caretta

Benedetta Caretta è nata nel 1996 a Carmignano di Brenta, in Veneto. Ha partecipato nel 2010 a “Io canto” e, qualche anno dopo, ha superato i casting per “The voice of Italy”, entrando nella squadra guidata da Raffaella Carrà. Dopo aver partecipato alla prima stagione del programma di Gerry Scotti, arrivando in finale, ha poi trionfato nella seconda edizione del talent show. Ha poi presenziato, gli anni successivi, come guest star.

Nel 2014 si è rimessa in gioco partecipando ai casting di The Voice of Italy e fu scelta da Raffaella Carrà. Non vinse, quell’anno -infatti- a trionfare fu Suor Cristina, oggi Cristina Scuccia. Le due si ritroveranno, fianco a fianco, proprio in “Io canto generation”.

Anni dopo, è stata scelta per far parte del muro di All Together Now, show condotto da Michelle Hunziker. E proprio la conduttrice, è nel cast del programma di Gerry Scotti, insieme a Claudio Amendola, Orietta Berti e Al Bano. In questo caso, però, il suo ruolo è quello di giudice. Dovrà decidere, insieme ai colleghi, chi è meritevole di superare le varie puntate fino ad aggiudicarsi la vittoria finale.

Parlando dei capisquadra, Gerry Scotti ha dichiarato:

I capisquadra sono un po’ la storia della musica italiana: avremo due senatori, Iva Zanicchi e Fausto Leali, poi Cristina Scuccia, Mietta, Anna Tatangelo. E a fare da fil rouge tra ciò che è stato 10 anni fa e l’edizione di quest’anno Benedetta Caretta. Avrò una giura meravigliosa. Tra questi quattro giudici, due sono donne: Orietta Berti e Michelle Hunziker. Sono onorato di avere la signora Berti. Sono sempre stato suo ammiratore. Michelle per me è come una sorella. Sono curioso di vederla all’opera perché Michelle è molto appassionata di musica.