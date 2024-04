La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari in concerto alla Inalpi Arena a Torino, 16 aprile 2024: orario, biglietti e come arrivare

Stasera 16 aprile 2024, i Pinguini Tattici Nucleari sbarcano a Torino con una nuova data del loro tour “NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA \ FAKE NEWS INDOOR TOUR – PALASPORT 2024“, il continuo, in una versione più intima e confidenziale, del tour che nell’estate 2023 ha portato la band a incontrare fan di ogni età, da Nord a Sud fino alle isole. 33 appuntamenti, tutti sold out, dove Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport, per continuare a raccontare la storia di un gruppo che, negli anni, ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.

Nel 2025, inoltre, è stato già annunciato un tour negli Stadi, in partenza dopo l’uscita del loro prossimo disco di inediti. Nove le prime date annunciate per il tour del 2025, dopo l’incredibile debutto negli stadi che ha segnato il 2023 come l’anno d’oro della band, sempre al vertice di tutte le classifiche e con oltre un milione di biglietti venduti in un solo anno.

A seguire la scaletta con l’ordine delle canzoni del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Torino, orario e informazioni sui biglietti.

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari a Torino, 16 aprile 2024

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Torino inizierà alle 21.

Biglietti Pinguini Tattici Nucleari a Torino, 16 aprile 2024

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Torino è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 16 aprile 2024.

Come arrivare alla Inalpi Arena a Torino

Ecco le indicazioni su come arrivare alla Inalpi Arena a Torino per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, in auto e con i mezzi.

Ecco come arrivare alla Inalpi Arena a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare alla Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) in pochi minuti.