I Pinguini Tattici Nucleari sbarcano a Roma con una nuova data del loro tour 2024. Partito il 3 aprile scorso, il “NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA \ FAKE NEWS INDOOR TOUR – PALASPORT 2024” è il continuo, in una versione più intima e confidenziale, del tour che nell’estate 2023 ha portato il gruppo a incontrare fan di ogni età, da Nord a Sud fino alle isole. 33 appuntamenti, tutti sold out, dove Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport, per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.

Inoltre, la band dei record si prepara a cavalcare il 2025 con un nuovo tour negli stadi. Nove le prime date annunciate per il tour del 2025, dopo l’incredibile debutto negli stadi che ha segnato il 2023 come l’anno d’oro della band, sempre al vertice di tutte le classifiche e con oltre un milione di biglietti venduti in un solo anno.

Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni previste nel concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma, informazioni su orario e biglietti.

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma, concerto 8 maggio 2024

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Il concerto inizierà alle 21 al Palazzo dello Sport a Roma.

Biglietti dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma, concerto 8 maggio 2024

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari in concerto al Palazzo dello Sport a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data dell’8 maggio 2024.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.