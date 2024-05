Sarà il Mandela Forum a Firenze, stasera 2 maggio 2024, ad ospitare i Pinguini Tattici Nucleari in concerto. La band è impegnata con una serie di live sold out che formano il “NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA \ FAKE NEWS INDOOR TOUR – PALASPORT 2024”, il continuo, in una versione più intima e confidenziale, del tour che nell’estate 2023 ha portato i PINGUINI TATTICI NUCLEARI a incontrare fan di ogni età, da Nord a Sud fino alle isole. 33 appuntamenti, tutti sold out, dove Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport, per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.

Del resto il successo del gruppo è sotto gli occhi di tutti: un milione di biglietti venduti in un anno (2023), oltre un miliardo e mezzo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News (quattro volte Disco di Platino) e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica.

A seguire potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni, orario e informazioni sui biglietti della data di Firenze.

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Firenze, 2 maggio 2024

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Il concerto prenderà il via alle 21.

Biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari a Firenze, 2 maggio 2024

Anche il concerto al Mandela Forum a Firenze dei Pinguini Tattici Nucleari è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 2 maggio 2024.

Come arrivare al Mandela Forum a Firenze

Ecco come arrivare al concerto di Renato Zero al Mandela Forum a Firenze:

In autobus

Linee 10, 17, 2

In aereo

Dall’aeroporto In autobus: Collegamenti Aeroporto/Stazione S.Maria Novella: ogni mezz’ora con la linea ‘Volainbus’.

Dalla Stazione S. Maria Novella al Mandela Forum autobus di linea n° 10 (direzione Settignano) e n°17

Se si arriva in auto, invece:

Dall’autostrada A1 Uscita Firenze Sud: raccordo fino al termine in corrispondenza del semaforo. Qui tenersi a sinistra seguendo le indicazioni per Firenze Città e Stadio. Percorrere Lungarno Aldo Moro e Lungarno Colombo. Svoltare a destra in Via del Campofiore. Proseguire oltre Piazza Alberti, passare sopra il cavalcavia ferroviario e continuare diritto (Via Lungo l’Affrico); dopo il secondo semaforo tenersi a sinistra e svoltare alla seconda traversa a sinistra imboccando Viale Cialdini che conduce all’ingresso principale del Mandela Forum (Viale Paoli)