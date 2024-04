Alla Vitrifrigo Arena a Pesaro il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. La band è pronta ad esibirsi stasera, 24 aprile 2024, con una scaletta ricca delle loro canzoni più famose e delle hit più canticchiate, in grado di conquistare la vetta dei brani più trasmessi in radio e più venduti in Italia. In attesa del loro tour negli Stadi previsti per l’estate 2025, il gruppo è pronto ad accogliere il suo pubblico con un tour nei palazzetti.

Un milione di biglietti venduti in un anno (2023), oltre un miliardo e mezzo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News (quattro volte Disco di Platino) e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica: quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente, che ha portato la band, che da più di due anni colleziona numeri da record, ai vertici di tutte classifiche, regalandole un posto di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e che ha mosso i primi passi in quello internazionale.

Qui sotto potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto a Pesaro, informazioni sui biglietti e orario.

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari a Pesaro, 24 aprile 2024

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari a Pesaro

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Pesaro è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 24 aprile 2024.

Come arrivare alla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Ecco come arrivare alla Vitrifrigo Arena a Pesaro per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

Con i mezzi pubblici:

Circolare sinistra/destra – ore 6.00/21.00, fermata in Str. del Montefeltro

Linea 11 – ore 7.30/19.30, fermata in Via Gagarin

Linea 70 – ore 7.00/20.00 – fermata in Via Gagarin.

In auto:

Autostrada A14 uscita Pesaro/Urbino

Strada SS16 Adriatica

Parcheggi: All’esterno, un ampio parcheggio da 1.500 posti auto ed uno ad uso degli addetti di 100 posti auto, consentono un comodo accesso alla location