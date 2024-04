Nuova data al Forum di Assago a Milano per i Pinguini Tattici Nucleari, in concerto giovedì 11 aprile 2024 con una nuova data del loro tour “NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA \ FAKE NEWS INDOOR TOUR – PALASPORT 2024“, il continuo, in una versione più intima e confidenziale, del tour che nell’estate 2023 ha portato la band a incontrare fan di ogni età, da Nord a Sud fino alle isole. Una serie di 33 appuntamenti, tutti sold out, dove Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport, per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare. E uno sguardo è già proiettato verso il 2025 quando la band si esibirà negli Stadi, in attesa di ascoltare il loro prossimo disco di inediti. A seguire la scaletta delle canzoni in programma stasera a Milano, al Forum di Assago, informazioni sull’orario, biglietti e come arrivare.

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari al Forum di Assago a Milano, concerto 11 aprile 2024

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti Pinguini Tattici Nucleari, concerto 11 aprile 2024

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Forum di Assago a Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per il live di stasera.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano in auto e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.