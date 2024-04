Ecco la scaletta delle canzoni, con l’ordine di esecuzione, le informazioni sui biglietti e orario del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Jesolo, giovedì 4 aprile 2023. Il debutto del tour “Non perdiamoci mica di vista – Fake News Indoor Tour” è avvenuto il giorno prima, mercoledì 3 aprile, quando la band – attesa negli Stadi nel 2025 – ha intrattenuto il pubblico con i successi più noti della loro carriera, al Palazzo del Turismo a Jesolo. A seguire potete leggere tutte le anticipazioni e le informazioni sulla data di stasera.

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari a Jesolo, concerto 4 aprile 2024

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

Storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Fuori dall’hype

Lwb

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare

Tetris

Monopoli

Bagatelle

Sciare

Rubami la notte

Coca Zero

Antartide

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Jesolo, 4 aprile 2024

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Palazzo del Turismo a Jesolo è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 4 aprile 2024.

Ecco il tour dei Pinguini Tattici Nucleari del 2024, con tutte le date e le città. Ogni appuntamento è già sold put.

03 e 04 aprile 2024 – Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo – SOLD OUT

08, 09, 11, 12 e 13 aprile 2024 – Milano – Mediolanum Forum – SOLD OUT

16, 17, 19 e 20 aprile 2024 – Torino – PalaOlimpico di Torino – SOLD OUT

23 e 24 aprile 2024 – Pesaro – Vitrifrigo Arena – SOLD OUT

26 e 27 aprile 2024 – Bologna – Unipol Arena – SOLD OUT

29 e 30 aprile 2024 – Livorno – Modigliani Forum – SOLD OUT

02, 03 e 04 maggio 2024 – Firenze – Mandela Forum – SOLD OUT

07, 08, 10 e 11 maggio 2024 – Roma – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

15 e 16 maggio 2024 – Bologna – Unipol Arena – SOLD OUT

17 maggio – Milano – Mediolanum Forum – SOLD OUT

20 e 21 maggio 2024 – Napoli – PalaPartenope – SOLD OUT

24 e 25 maggio 2024 – Bari – PalaFlorio – SOLD OUT

28 e 29 maggio 2024 – Messina – PalaRescifina – SOLD OUT