L’Alcatraz di Milano ospiterà il concerto dei Pineapple Thief, in calendario giovedì 7 marzo 2024. L’origine della band deriva da Bruce Soord, musicista autodidatta e compositore, che decide di dare vita a un progetto musicale. Con l’uscita del loro primo album, “Abducting the Unicorn” nel 1999, la band ha iniziato a guadagnare attenzione nel panorama musicale underground britannico. Negli anni, tra i progetti più noti della loro carrier non possiamo non citare “Tightly Unwound” (2008), “Your Wilderness” (2016), e “Dissolution” (2018) hanno ricevuto recensioni positive dalla critica. L’ultimo disco pubblicato risale al 2022 ed è “Give it back“.

La formazione del gruppo è stata soggetta a cambiamenti nel corso degli anni, con Soord come unico membro stabile e figura centrale del gruppo. Tuttavia, membri come il batterista Keith Harrison, il bassista Jon Sykes, e il tastierista Steve Kitch hanno contribuito in modo significativo al sound e all’identità della band.

Le influenze musicali dei Pineapple Thief abbracciano diversi generi musicali. Passiamo dal rock progressivo all’alternative rock passando per il post-rock e con elementi di musica elettronica. Band come Porcupine Tree, Radiohead e Pink Floyd sono spesso citate come fonti d’ispirazione per il loro approccio alla composizione e produzione musicale.

La scaletta dei Pineapple Thief in concerto all’Alcatraz a Milano

Ecco la scaletta delle canzoni interpretate e suonate dai Pineapple Thief a Milano, giovedì 7 marzo 2024. Il live inizierà alle 21.

The Frost

Demons

Put It Right

Our Mire

Versions of the Truth

Every Trace of Us

Dead in the Water

All That’s Left

Now It’s Yours

Fend for Yourself

Rubicon

To Forget

It Leads to This

Give It Back

The Final Thing on My Mind

In Exile

Alone at Sea

Biglietti per il concerto dei Pineapple Thief a Milano

Il concerto The Pineapple Thief + Special Guest all’Alcatraz di Milano ha ancora disponibili biglietti al prezzo di 34.50 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.