Max Pezzali sarà in concerto stasera, 22 giugno 2024, allo Stadio Dall’Ara a Bologna, con una nuova tappa del tour “Max Forever (Hits Only)”. Dopo il successo della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo, totalizzando oltre 520mila presenze, MAX PEZZALI torna in tour, per la prima volta negli stadi italiani. Con uno show completamente rinnovato, palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée, Max è pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni. MAX FOREVER (HITS ONLY) sarà un’imperdibile opportunità per partecipare a un ciclo di serate epocali tra sorrisi, gioia e ricordi che coinvolgono tutti, dai fan della prima ora fino ai più giovani, grazie a hit dai testi entrati a far parte della cultura pop italiana.

La scaletta del concerto di Max Pezzali a Bologna, 22 giugno 2024

Intro

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrita’ – Eiffel 65 Remix

La regola dell’amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte Molella Remix

Weekend – Dj Miko Remix

La lunga estate caldissima

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch’io

La dura legge del gol

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Jolly Blue

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Max Pezzali a Bologna, concerto 22 giugno 2024

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Max Pezzali a Bologna in programma sabato 22 giugno 2024. Si parte da 48.30 euro della Curva Bulgarelli fino a 82,80 del Prato Gold. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.