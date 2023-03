Max Pezzali sarà in concerto stasera, 26 marzo 2023, a Padova, con una nuova tappa del suo tour. MAX30, l’inarrestabile tour #HITSONLY nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali, è sempre più travolgente: si aggiungono le ultime date alla grande festa prodotta e distribuita da Vivo Concerti, da marzo nei Palazzetti di tutta Italia al suono di brani epici che da trent’anni uniscono diverse generazioni. Arrivano a quota nove gli spettacoli a Milano, con la nuova data il 27 aprile al Mediolanum Forum, mentre raddoppiano gli appuntamenti di Catania (nuova data: 6 maggio al PalaCatania, mentre la data del 5 si aggiunge ai SOLD OUT), Bari (10 maggio al Palaflorio) e Ancona (13 maggio al Pala Prometeo). Durante i live, il cantautore interpreterà pezzi della sua carriera solista e anche gli indimenticabili successi come leader degli 883. A seguire tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto.

La scaletta del concerto di Max Pezzali a Padova, 26 marzo 2023

Il concerto inizierà alle 21.30. Ecco, a seguire, la scaletta delle canzoni nell’ordine di esecuzione.

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Max Pezzali a Padova, biglietti 26 marzo 2023

Il concerto di Max Pezzali a Padova ha ancora alcuni biglietti disponibili. Si parte dai 51,75 per il Parterre in piedi fino agli 80,50 del Pit Gold. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

#HITSONLY nei Palasport 2022/2023, il calendario completo

Domenica 26 marzo 2023 | PADOVA @ Arena Spettacoli – Padova Fiera

(Padiglione 7)

Martedì 28 marzo 2023 | BOLOGNA @ Unipol Arena

Mercoledì 29 marzo 2023 | BOLOGNA @ Unipol Arena SOLD OUT

Venerdì 31 marzo 2023 | FIRENZE @ Mandela Forum SOLD OUT

Sabato 1° aprile 2023 | FIRENZE @ Mandela Forum SOLD OUT

Domenica 2 aprile 2023 | FIRENZE @ Mandela Forum

Giovedì 6 aprile 2023 | Eboli (SA) @ Palasele

Venerdì 7 aprile 2023 | Eboli (SA) @ Palasele SOLD OUT

Lunedì 17 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Martedì 18 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Giovedì 20 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Venerdì 21 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Domenica 23 aprile 2023 | TORINO @ Pala Alpitour

Mercoledì 26 aprile 2023 | LIVORNO @ Modigliani Forum

Giovedì 27 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum NUOVA DATA

Venerdì 28 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Lunedì 1° maggio 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum

Venerdì 5 maggio 2023 | CATANIA @ PalaCatania – SOLD OUT

Sabato 06 maggio 2023 | CATANIA @ PalaCatania NUOVA DATA

Martedì 9 maggio 2023 | BARI @ Palaflorio

Mercoledì 10 maggio 2023 | BARI @ Palaflorio NUOVA DATA

Venerdì 12 maggio 2023 | ANCONA @ Pala Prometeo

Sabato 13 maggio 2023 | ANCONA @ Pala Prometeo NUOVA DATA