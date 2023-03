I Maneskin si esibiranno a Bari, al Teatro Palaflorio, in concerto, venerdì 31 marzo 2023, con una nuova tappa del loro “Loud Kids Tour”. In scaletta le hit più note della band vincitrice dell’Eurovision Song Contesto 2021, da Zitti e buoni a Beggin’, passando per Coraline e Gossip. A seguire potete trovare la scaletta del concerto, gli orari, come arrivare e i cambiamenti con limitazioni per il traffico.

Maneskin a Bari, la scaletta del concerto, 31 marzo 2023

Ecco la scaletta del concerto dei Maneskin a Bari. L’inizio del live è previsto per le 21.

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

I Wanna Be Your Slave

Maneskin a Bari, biglietti 31 marzo 2023

Il concerto dei Maneskin a Bari è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 31 marzo 2023.

Come arrivare al Palaflorio a Bari, limitazioni traffico e info utili

Ecco le indicazioni su come arrivare al Palaflorio di Bari.

In autobus bisogna prendere le Linee 2 – 9 – 10 – 14 – 25

In aereo Dall’Aereoporto “Karol Wojtila” è possibile raggiungere il centro di Bari con la Linea 16 del servizio Trasporto Pubblico Locale.

In auto, invece, in direzione sud sulla SS16, prendere l’uscita 14B per entrare in Via Caldarola verso Bari e dopo circa 1,0 Km svoltare a sinistra in via Giuseppe Prezzolini.

Come riportato anche da Bari Today, per il concerto dei Maneskin ci saranno modifiche e cambiamenti rispetto al percorso e al traffico:

il divieto di fermata, dalla mezzanotte e per le 24 ore successive, in via Prezzolini, via Archimede, Via Giustina Rocca. È disposto il divieto di transito, dalle 8.30 di venerdì fino alle 23.30, in via Prezzolini e in alcuni tratti di via Archimede e via Giustina Rocca.