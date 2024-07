Mahmood è atteso stasera, 30 luglio 2024, a Sottomarina di Chioggia (Venezia) per una nuova data del suo tour estivo. Il cantante si esibirà al Sottomarina Sound Beach con i suoi successi più famosi e i brani tratti dal suo ultimo disco di inediti, “Nei letti degli altri”.

Nei mesi di luglio e agosto Mahmood è impegnato nei principali festival con il suo Summer Tour, prodotto da Friends & Partners: partito da Termoli (CB) il 3 luglio, ha fatto tappa il 27 luglio all’Arena Musa di Benevento e stasera, 30 luglio, sarà al Sottomarina Sound Beach di Sottomarina di Chioggia (VE). Le prossime date lo vedranno impegnato il 12 agosto al Sunset Festival di Lignano Sabbiadoro (UD), il 14 agosto al Bertelli Live di Forte dei Marmi (LU), il 18 agosto all’Oversound Music Festival di Gallipoli (LE), il 20 agosto al Sotto il Vulcano Fest di Catania, il 21 agosto al Teatro di Verdura di Palermo (sold out), il 23 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC), il 24 agosto al Krimi Sound di Cirò Marina (KR) e il 31 agosto al Todays Festival di Torino.

Dopo il grande riscontro di “Tutta gold”, tra i brani più venduti del Festival di Sanremo 2024, Mahmood ha condiviso il nuovo singolo per l’estate, “Ra Ta Ta”, certificato già disco d’oro pochi giorni fa. Il pezzo, scritto da MAHMOOD e prodotto da Katoo e Madfingerz, è un racconto in cui si susseguono immagini scolpite dallo stile unico dell’artista. Giovani che vivono una quotidianità di disagio, fra insulti e compagnie sbagliate, in cui gli elementi tipici dell’infanzia – i giochi, il succo di frutta – si mischiano in un ossimoro fatto di abbandono e difficoltà, dove la bocca a mitraglia che spara parole a raffica diventa l’unica arma per difendersi dalle ingiustizie.

La scaletta di Mahmood a Sottomarina di Chioggia, concerto 30 luglio 2024

Intro

Bakugo

Paradiso

Tutti Contro Tutti

Nei Letti Degli Altri

Inuyasha

Brividi

Sabri Alee (Sherine Cover)

Ghettolimpo

Medley 1

Personale

Overdose

Neve Sulle Jordan

Stella Cadente

Cocktail D’Amore

Gioventù Bruciata

Sempre/Jamais

Nel Tuo Mare

Rapide

Medley 1

Ra TA Ta

Soldi

Tuta Gold

Il concerto inizierà alle 21.30. Sono ancora disponibili biglietti al prezzo di 39.10 euro per il posto in piedi e di 49.50 per il settore PIT. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.