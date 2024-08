La scaletta e l’ordine delle canzoni di Mahmood in concerto al Teatro della Verdura a Palermo: orario, biglietti e come arrivare

Stasera, 21 agosto 2024, Mahmood sarà in concerto al Teatro di Verdura a Palermo, con una nuova data del suo tour estivo. Il cantante, reduce dai successi di “Tuta gold” e “Ra Ta Ta”, si esibirà con i successi più noti della sua carriera e con i brani più recenti, inclusi nel suo disco “Nel letto degli altri”, arrivato al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti.

A seguire potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni, orario, informazioni sui biglietti e come arrivare al Teatro della Verdura.

La scaletta delle canzoni di Mahmood a Palermo, concerto 21 agosto 2024

Intro

Bakugo

Paradiso

Tutti Contro Tutti

Nei Letti Degli Altri

Inuyasha

Brividi

Sabri Alee (Sherine Cover)

Ghettolimpo

Medley 1

Personale

Overdose

Neve Sulle Jordan

Stella Cadente

Cocktail D’Amore

Gioventù Bruciata

Sempre/Jamais

Nel Tuo Mare

Rapide

Ra TA Ta

Soldi

Tuta Gold

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Mahmood in concerto a Palermo

Sono ancora disponibili biglietti al prezzo di 75 euro per il I Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Teatro della Verdura a Palermo

Il Teatro di Verdura si trova a Palermo, all’interno del Parco della Favorita. Ecco le indicazioni su come arrivarci:

In Auto:

Da Palermo Centro: Prendi la Via della Libertà in direzione Nord verso Mondello. Segui la strada fino a raggiungere Piazza Vittorio Veneto, quindi prosegui dritto su Viale della Favorita.

Ingresso del Teatro: Dopo qualche chilometro, troverai l’ingresso del Parco della Favorita sulla tua destra. Segui le indicazioni per il Teatro di Verdura.

In Autobus:

Linea 806: Questo autobus parte dal centro di Palermo e va in direzione Mondello. Puoi prenderlo da Piazza Castelnuovo (Teatro Politeama) e scendere alla fermata più vicina al Parco della Favorita. Da lì, puoi camminare fino al teatro.

Linea 101 o 102: Se ti trovi vicino alla Stazione Centrale o in Via Roma, prendi uno di questi autobus e scendi in Piazza Vittorio Veneto. Poi, prendi un altro autobus o cammina lungo Viale della Favorita fino al teatro.