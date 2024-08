Appuntamento a Lignano Sabbiadoro con il concerto di Mahmood in programma stasera, 12 agosto 2024, all’Arena Alpe Adria. Questa tournée è l’occasione per ascoltare dal vivo “RA TA TA” e i brani dell’album “Nei letti degli altri”. Il cantante infatti, accompagnato dalla sua fidata band – che vede Francesco Fugazza alla chitarra, Marcello Grilli alla tastiera e Elia Pastori alla batteria – e dalle coriste Arya Del Gado e Debora Cesti, proporrà una scaletta con le sue canzoni più intime come “Cocktail d’amore” (disco d’oro), “Nel tuo mare” e la commovente “Stella cadente” fino alle più irriverenti “Neve sulle Jordan” e “Personale”. Non mancheranno anche i successi meno recenti, che con un tuffo nel passato ci regalano nuovi arrangiamenti di “INUYASHA”, “BRIVIDI”, “RAPIDE” e molti altri, oltre alle attesissime “SOLDI” e “TUTA GOLD”.

Il nuovo album è uscito su tutte le piattaforme il 16 febbraio e nei formati fisici l’8 marzo, con tre nuovi brani e due collaborazioni eccezionali: “PERSONALE” con Geolier (disco d’oro), “OVERDOSE” e “SEMPRE/JAMAIS” con la cantante belga Angèle. Con più di 440 milioni di stream e certificato DISCO DI PLATINO, ha debuttato al #1 in FIMI con solo le copie digitali nella settimana di uscita, risultato replicato anche con le copie fisiche, conquistando il #1 posto delle classifiche degli album e dei CD, vinili e musicassette più venduti della settimana.

A seguire potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni del concerto di Mahmood a Lignano Sabbiadoro.

La scaletta di Mahmood a Lignano Sabbiadoro (Udine), concerto 12 agosto 2024

Intro

Bakugo

Paradiso

Tutti Contro Tutti

Nei Letti Degli Altri

Inuyasha

Brividi

Sabri Alee (Sherine Cover)

Ghettolimpo

Medley 1

Personale

Overdose

Neve Sulle Jordan

Stella Cadente

Cocktail D’Amore

Gioventù Bruciata

Sempre/Jamais

Nel Tuo Mare

Rapide

Medley 2

Ra TA Ta

Soldi

Tuta Gold

Il concerto inizierà alle 21.30 e non sono più disponibili biglietti. La data del 12 agosto a Lignano Sabbiadoro è sold out.