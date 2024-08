Mahmood è impegnato con il tour estivo e stasera si esibirà al Parco di Villa Bertelli a Lido di Camaiore, con una nuova data live. Nei prossimi giorni, il cantante sarà il 18 agosto all’Oversound Music Festival di Gallipoli (LE), il 20 agosto al Sotto il Vulcano Fest di Catania, il 21 agosto al Teatro di Verdura di Palermo (sold out), il 23 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC), il 24 agosto al Krimi Sound di Cirò Marina (KR) e il 31 agosto al Todays Festival di Torino.

La scaletta di Mahmood a Lido di Camaiore, 14 agosto 2024

Intro

Bakugo

Paradiso

Tutti Contro Tutti

Nei Letti Degli Altri

Inuyasha

Brividi

Sabri Alee (Sherine Cover)

Ghettolimpo

Medley 1

Personale

Overdose

Neve Sulle Jordan

Stella Cadente

Cocktail D’Amore

Gioventù Bruciata

Sempre/Jamais

Nel Tuo Mare

Rapide

Ra TA Ta

Soldi

Tuta Gold

Il concerto inizierà alle 21.30

Come arrivare al Parco di Villa Bertelli a Lido di Camaiore

In Auto:

Da Nord (ad esempio Milano):

Prendi l’autostrada A1 in direzione Sud verso Firenze.

Continua sulla A11 verso Pisa Nord/Lucca.

Esci a Viareggio-Camaiore.

Segui le indicazioni per Camaiore/Lido di Camaiore.

Una volta arrivato a Lido di Camaiore, segui le indicazioni per Villa Bertelli.

Da Sud (ad esempio Roma):

Prendi l’autostrada A1 in direzione Nord verso Firenze.

Alla diramazione di Firenze Nord, prendi l’A11 verso Pisa Nord.

Continua sulla A12 verso Viareggio-Camaiore.

Esci a Viareggio-Camaiore.

Segui le indicazioni per Lido di Camaiore.

Una volta arrivato a Lido di Camaiore, segui le indicazioni per Villa Bertelli.

Parcheggio: Nella zona circostante Villa Bertelli ci sono vari parcheggi pubblici a pagamento e gratuiti, a seconda della disponibilità.

Con i Mezzi Pubblici:

Treno:

Prendi un treno per la stazione di Viareggio (se sei in una grande città).

Dalla stazione di Viareggio, puoi prendere un autobus verso Lido di Camaiore.

Autobus:

Dalla stazione di Viareggio, prendi l’autobus di linea urbana (es. LAM blu o altre linee dirette a Lido di Camaiore).

Scendi alla fermata più vicina a Villa Bertelli (ad esempio “Piazza Lemmetti”).

Da lì, è una breve passeggiata fino a Villa Bertelli.