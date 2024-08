Mahmood sarà in concerto stasera, 20 agosto 2024, a Villa Bellini a Catania, con una nuova tappa del suo tour estivo. Dopo il boom di “Tuta Gold” presentata al Festival di Sanremo 2024, per il cantante un altro successo in queste settimane grazie al brano “Ra ta ta”. A seguire potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni, orari, informazioni sui biglietti e come arrivare in auto e con i mezzi.

Mahmood a Catania, la scaletta del concerto, 20 agosto 2024

Intro

Bakugo

Paradiso

Tutti Contro Tutti

Nei Letti Degli Altri

Inuyasha

Brividi

Sabri Alee (Sherine Cover)

Ghettolimpo

Medley 1

Personale

Overdose

Neve Sulle Jordan

Stella Cadente

Cocktail D’Amore

Gioventù Bruciata

Sempre/Jamais

Nel Tuo Mare

Rapide

Medley 1

Ra TA Ta

Soldi

Tuta Gold

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili biglietti da 46 euro per la Tribuna Numerata fino a 59.80 per la Platea Silver. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare a Villa Bellini a Catania

In auto:

Da Nord (Autostrada A18 Messina-Catania):

Prendi l’uscita Catania Centro.

Prosegui lungo il Viale Mediterraneo fino a raggiungere il Viale Odorico da Pordenone.

Continua su Via Vincenzo Giuffrida fino a raggiungere Via Umberto I.

Svolta a destra su Via Etnea: Villa Bellini si trova lungo questa via.

Da Sud (Autostrada A19 Palermo-Catania):

Prendi l’uscita per Catania Centro e segui le indicazioni per Piazza Giovanni Verga.

Continua su Corso Italia e svolta su Via Umberto I.

Prosegui fino a Via Etnea.

Parcheggio: La zona intorno a Villa Bellini è a traffico limitato (ZTL) e spesso con difficoltà di parcheggio. Potresti dover parcheggiare in un garage a pagamento o in un parcheggio più lontano e poi proseguire a piedi.

Autobus:

Dalla Stazione Centrale: Prendi l’autobus Linea 2-5 o Linea 429 in direzione Circonvallazione/Piazza Roma. Scendi alla fermata Piazza Stesicoro e cammina per circa 5 minuti verso Via Etnea. Villa Bellini si trova a breve distanza.

Dall’Aeroporto di Catania: Prendi l’Alibus fino alla fermata Piazza Stesicoro, e poi segui le indicazioni come sopra.

Metropolitana:

Prendi la metropolitana fino alla fermata Stesicoro. Da lì, puoi camminare per circa 5-10 minuti lungo Via Etnea per raggiungere Villa Bellini.